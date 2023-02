ZAVRŠENO MMA SVETSKO PRVENSTVO KOJE ĆE SE DUGO PREPRIČAVATI - Brave CF kao šlag na torti na spektaklu u Beogradu! (FOTO)

Beograd je bio prvi evropski domaćin Svetskog prvenstva ikada, a u “Štark areni” ljubitelji MMA mogli su na delu da vide 550 takmičara iz 62 zemlje, trenutno najboljih boraca koje planeta ima. Na kraju, kao šlag na tortu, Brave CF 69 spektakl koji je direktno prenošen u celom svetu, a kod nas na TV Arena sport, videlo je stotine miliona ljudi širom planete, a oni koji su bili u “Areni” zauvek će pamtiti borbe i istinski spektakl.

Na Brave CF su učestvovala i tri naša borca. Nažalost, dvojica su poražena tehničkim nokautom. Od Darka Stošića bolji je bio Šamil Gaziev, a od Aleksandra Terzića - Patrik Čelić. Ipak, dušu i srce navijača u “Štark areni” razgalio je, a ko drugi do Joker, Aleksandar Ilić. Srbin je pobedio podeljenom sudijskom odlukom protiv sjajnog Marćina Naruščka!

U glavnoj borbi večeri za titulu Brave CF šampiona lake kategorije gledali smo duel Kubaničbek Abdisalama Ulua i Kamila Magomedova. Slavio jeKubaničbek!

“Glavni krivac” za to što je MMA sport kod nas konačno na zavidnom nivou i što je baš naša zemlja bila domaćin planetarnog šampionata, je alfa i omega srpskog MMA saveza, predsednik Luka Nikolić.

- Mnogo posla, mnogo rada i truda, mnogo znoja prolili smo moj tim i ja prvo da bismo dobili organizaciju Svetskog prvenstva, a onda još više da opravdamo ukazano poverenje. Hvala svim ljudima koji su pomogli da nam se ceo svet divi posle ovih prelepih sedam dana MMA spektakla u Beogradu. Svaka čast srpskim borcima koji su pokazali da će naša zemlja još dugo igrati bitnu ulogu na MMA mapi sveta - u dahu je posle sumiranja utisaka sa SP izjavio Nikolić.

Nikolija zlatna, još tri bronze za Srbe

Srbiju je na Svetskom prvenstvu predstavljalo 11 takmičara, a najviše radosti našoj zemlji donela je Nikolija Milošević. Srpkinja je postala svetski prvak u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 61,2 kilograma. Bronzama su se okitili još seniori Veljko Aleksić (do 77,1 kg), Dževad Baltić (do 93 kg) i juniorka Milica Glušica (do 65,8 kg).