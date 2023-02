APSURDNO! Teniska legenda KIPTI OD BESA zbog odluke SAD protiv Đokovića

Kako stvari trenutno stoje, najbolji teniser sveta, Novak Đoković, neće moći da igra na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju.

U pitanju su turniri koje je Srbin osvajao kombinovano 11 puta, ali zbog pravila SAD o vakcinaciji Novak ne može da uđe u SAD.

Zbog toga se "pobunio" i jedan od najvećih tenisera svih vremena, Džon Mekinro, koji je u odgovoru na pitanje o Đokovićevom statusu nekoliko puta iskoristio reč "apsurdno".

"Mislim da je potpuna šala to što on ne sme da igra. Bilo bi apsurdno ako ne bi mogao da igra Indijan Vels i Majami. Apsurdno je i što su ga izbacili iz Australije prošle godine", rekao je Mekinro.

Podsetio je Amerikanac, koji je tokom karijere osvojio sedam grend slemova, a ukupno 77 titula, na neobične odluke SAD.

"Primio sam vakcine, poštujem one koji su odlučili da to ne urade. Igrao je Ju Es open 2021. godine, a onda mu 2022. nije dozvoljeno da igra, neka mi neko objasni to. On sad još uvek nema dozvolu da igra, to je apsurdno, prema mom mišljenju".

“It would be absurd if he couldn’t play,” Novak Djokovic gets support from John McEnroe amid the confusion about his entry into USA https://t.co/3kvSopZ2hF — Moana (@Moana125) 24. фебруар 2023.

Novak je nedavno govorio o turnirima u Americi.

Na konferenciji za medije u Beogradu, on je poručio da je "proces u toku" i da još uvek ne zna da li će moći da učestvuje na pomenuta dva mastersa.

"Što se tiče moje situacije sa povredom, još uvek nisam na najboljem nivou. Stvari izgledaju veoma dobro i ohrabrujuće, doneli smo odluku da idemo u Dubai. Na svakom turniru ambicije su najviše, a što se tiče planova posle toga, ne znam. Zavisi od situacije sa Amerikom, to ne zavisi od mene, nije u mojim rukama. Proces je u toku, to je sve što znam. Kažem, to su stvari i događanja potpuno van moje kontrole. Naravno da bih voleo da igram, drago mi je što sam dobio podršku od direktora turnira u Majamiju i Indijan Velsu", rekao je Đoković.

Autor: