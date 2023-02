NOVAK SE POŠTENO NAMUČIO NA STARTU DUBAIJA: Mladi Čeh pružio sjajan OTPOR, Đoković posle TRILERA slomio raspoloženog Mahača!

Tok meča:

Novak se pošteno namučio iako ništa nije ukazivalo na takav epilog.

Đoković je u prvom setu napravio brejk u četvrtom gemu, Čeh odmah uzvratio, ali Novak momentalno pravi novi. Srpski teniser je rutinski sačuvao svoj servis i osvojio prvi set sa 6:3

Međutim u drugom setu Novak je pao, a Čeh zaigrao fantastično. Poveo je 3:0 uz jedan brejk, imao šanse i za drugi. Na 5:3 spasio je brejk loptu za Đokovića i dobrim servisom osvojio drugi set 3:6

U trežem setu prava drama. Đoković je brzo napravio brejk poveo sa 4:1 i kada se činilo da će rutinski privesti meč kraju Čeh se potpuno vratio u meč i izjednačio na 4:4

TREĆI SET:

Meč odlazi u taj-brek gde Novak na klasu i iskustvo dobija meč 7:1

TREĆI SET:

7:6 - Novak osvaja taj - brek i teškom mukom dobija ovaj meč

6:6 - Idemo u taj-brek, Mahač igra fantastičan tenis, mora se priznati

6:5 - Novak se namučio u ovom gemu, ali ipak je uspeo da sačuva svoj servis.

5:5 - Čeh ne posustaje 5:5

5:4 - Đoković odličnim servisom bez izgubljenog poena osvaja vrlo važan gem.

4: 4 - Čeh potvrđuje, brejk, potpuna drama, izjednačenje.

4:3 - BREJK, neverovatni Čeh igra meč života, koristi drugu brejk loptu.

4:2 - Ne predaje se Čeh osvaja gem na svoj servis

4:1 - Đoković je potvrdio brejk, sada je već blizu pobede i plasmana u 2. kolo.

3:1 - Novak je zaigrao kako ume, pravi BREJK bez izgubljenog poena

2:1 - Đoković konačno siguran na svoj servis osvaja ga bez izgubljenog poena.

1:1 - Mahač se povredio u ovom gemu, delovalo je da je iskrenuo zglob, ali je brzo nastavio meč i izjednačio u gemovima

1:0 - Imao je Novak poteškoća u ovom gemu sa prvim servisom, Mahač je igrao sjajno, imao priliku za brejk, ali u tome nije uspeo. Novak vodi sa 1:0 u trećem, odlučujućem setu.

DRUGI SET:

3:6 - Mahač osvaja drugi set 1:1- Čeh je bio nervozan u ovom gemu nije ga išao prvi servis, Novak je imao brejk loptu, ali Mahač ipak uspeva dobrim servisima i forhendom da izjednači u setovima

3:5 - Đoković je nakon 30:30, uspeo da sa dva dobra servisa osvoji gem i ostane u setu. Čeh servira za izjednačenje u setovima.

2:5 - Mahač igra briljantno, fantastični potezi mladog Čeha. Đoković se probudio na 40:0, osvojio dva poena, ipak Čeh sjajnim servisom i volejom završava gem.

2:4 - Đoković uspeva da dobije ovaj gem, ali se vidno muči. Čeh sjajno riternira.

1:4 - Đoković nije na svom nivou u drugom setu, previše neiznuđenih grešaka. Mahač to koristi

1:3 - Novak je spasio dve vezane brejk lopte u ovom gemu i teškom mukom osvojio prvi gem u drugom setu.

1:4 - Đoković nije na svom nivou u drugom setu, previše neiznuđenih grešaka. Mahač to koristi

1:3 - Novak je spasio dve vezane brejk lopte u ovom gemu i teškom mukom osvojio prvi gem u drugom setu.

0:3 - Čeh sjajan u drugom setu, Novak u problemu

0:2 - BREJK- Čeh je pustio ruku, sjajno parira Novaku, odličnim riternima uspeva da iskoristi prvu brejk loptu i oduzima servis Đokoviću

0:1 - Mahač vodi u drugom setu, pružio je Novak otpor u prvom gemu, ali Čeh je bio siguran na svom servisu.

PRVI SET:

6:3 - Srpski teniser ponovo rutinski osvaja gem na svoj servis, bez izgubljenog poena, pa sada vodi sa 1:0 u setovima!

5:3 - Novak je podigao nivo igre došao do 0:30, Čeh se odličnim servisom vratio i ostao u prvom setu

5:2 - Novak rutinski dobija gem na svoj servis, na korak od prvog sveta.

Packed stadium for "the unloved and unpopular champion" Novak Djokovic pic.twitter.com/LURP5nH9u4