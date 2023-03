NOVAK ĐOKOVIĆ UPUTIO MOLBU - DRŽAVNA BEZBEDNOST NIJE IMALA SLUHA... Najbolji teniser sveta sada čeka 'pomilovanje' Bajdena!

Srpski teniser zatražio je od američkih vlasti posebno izuzeće od pravila o vakcinaciji protiv virusa korona, kako bi u narednom periodu mogao da se pojavi na turnirima u Indijan Velsu (Kalifornija) i Majamiju (Florida), ali za sada nema dozvolu za tako nešto.

Novak ima podršku US Opena i Tensikog saveza SAD, ali uprkos tome njegovo učešće u Americi je pod znakom pitanja.

Kako je na svom Tviter profilu otkrio senator sa Floride Rik Skot, državna bezbednost odbila je zahtev srpskog tenisera!

🚨 BREAKING: We have been told that @DHSgov just denied @DjokerNole's vaccine waiver request, making him ineligible to compete in the US next week in CA & in the @MiamiOpen. @JoeBiden must fix this NOW, grant the waiver & allow him to compete here in the states. https://t.co/TSD10yM8u6