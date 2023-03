Federer najavio dolazak na jedan turnir ove sezone i napravio pravu pometnju među navijačima

Mnogo emocija videli smo na oproštaju Rodžera Federera od profesionalnog bavljenja tenisom. Sjajni Švajcarac je u društvu najvećih rivala Novaka Đokovića i Rafaela Nadala rekao zbogom tenisu prošle godine.

Ipak, navijačima i ljubiteljima tenisa nedostaje da vide Fedeksa sa reketom u ruci, pa sa velikom pažnjom prate svaku njegovu objavu na društvenim mrežama. On se sada dosta više posvetio porodici, što je potpuno očekivano, ali je jednim Tvitom izazvao pometnju.

Looking forward to seeing everyone in Vancouver🇨🇦 @LaverCup #TeamEurope https://t.co/6rfc9AmNmF