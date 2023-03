NOVAK SE ZVANIČNO POVUKAO: Amerikanci ostali pri svom stavu, najbolji teniser sveta ne igra u Indijan Velsu

Na dan održavanja žreba za prvi masters u sezoni, organizatori su saopštili da Srbin neće igrati.

- Prvi teniser sveta Novak Đoković povukao se sa turnira. Upražnjeno mesto u glavnom žrebu zauzeće Nikolos Basilašvili – navodi se u saopštenju.

Prvi reket sveta će drugu godinu zaredom propustiti Indijan Vels.

Srpskom teniseru nije dozvoljeno da igra u Sjedinjenim Američkim Državama. Državna bezbednost odlučila je da odbije njegovu molbu za izuzećem od obavezne vakcinacije protiv virusa korona.

Dobio je Đoković podršku Teniske asocijacije SAD, organizatora turnira, čuvenih tenisera i teniserki... Mnogo su pisali i predsedniku Džozefu Bajdenu. Međutim, Đoković ipak nije dobio izuzeće.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.



With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7