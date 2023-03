SCENA O KOJOJ BRUJI SVET! Ukrajinka pobedila Ruskinju, ODBILA DA JOJ PRUŽI RUKU, pa glasno uzviknula: SLAVA UKRAJINI! (VIDEO)

Senku na veliki uspeh Ukrajinke bacio je jedan nesportski potez koji je napravila nakon meča. Naime, mlada teniserka nije želela da se rukuje i fotografiše sa svojom rivalkom iz Rusije. Iako ruski sportisti nemaju apsolutno nikakve veze sa ratom u Ukrajini, ogorčena teniserka ih posmatra kao neprijatelje.



Očekivano, nakon meča pobedu je posvetila svojim sunarodnicima.

"Ovo je poseban momenat, osvojiti trofej u poziciji u kojoj se trenutno nalazim... Želim da ga posvetim Ukrajini i ljudima koji se bore i umiru. Svima koji su na tribinama i koji gledaju, posebno u Ukrajini, želim da poručim: 'Slava Ukrajini'" uzviknula je Marta.

"I want to dedicate this title to Ukraine and all who are fighting and dying right now" - Ukrainian @marta_kostyuk won her first @WTA title. She won over a Russian player and refused to shake her opponent's hand or take a joint photo. 📹WTA pic.twitter.com/hMw0mjqFeR

Podsetimo, mlada teniserka je javno prozivala kolege i koleginice koji iz Rusije i Belorusije jer nisu javno osudili rat i postupke njihovih vlada.

"Neću da igram mečeve protiv teniserki iz Rusije i Belorusije. Nih 95 odsto podržava invaziju Rusije na Ukrajinu, iako to pokušavaju da prikriju - svi su oni isti", izjavila je prošle godine Marta Kostjuk.

Na udaru teniserke iz Kijeva prošle godine bio je i Novak Đoković, kome je žestoko zamerila jer je osudio odluku Vimbldona da zabrani ruskim i beloruskim sportistima da se takmiče.

The Ukrainian tennis player defeated the Russian player and won the WTA tournament for the first time in her career.



Our kitty Marta Kostyuk beat Hrachova (6:3, 7:5). Now she will enter the top 40 rating. She did not shake the hand of the Russian woman after the match👏



TRUKHA pic.twitter.com/eaQkL8rnXd