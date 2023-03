TUGA U SVETU SPORTA ZBOG PRERANOG ODLASKA ODBOJKAŠA (31): Izgubio bitku sa teškom bolesti

Naonobu Fudži, reprezentativac Japana, preminuo je dva meseca nakon što je napunio 31 godinu.

Dizač japanske reprezentacije se borio sa rakom želuca duže od godinu dana, ali nažalost tu bitku nije uspeo da pobedi.

Rest in Peace Naonobu Fujii.

I Will Remember You Forever

10032023 pic.twitter.com/IIbkPMzt3P