Đoković: Žao mi je što Nadal ne igra, ali pokušaću da osvojim Monte Karlo

Najbolji teniser sveta Srbin Novak Đoković izjavio je večeras da mu je žao što Španac Rafael Nadal neće igrati na mastersu u Monte Karlu, ali je dodao da želi da osvoji titulu na ovom turniru.

Nadal je otkazao nastup na turniru u Monte Karlu, pošto se nije oporavio od povrede.

"To je gubitak za turnir i generalno za tenis, jer je Nadal ubedljivo najbolji teniser na šljaci u istoriji. Znamo koliko je puta osvajao Monte Karlo i sve druge turnire. Mislim da je ovo prilika za sve nas druge - kada on nije tu, da pokušamo da osvojimo titulu“, rekao je Đoković, prenosi zvanični sajt ATP-a.

Na mastersu u Monte Karlu neće igrati još jedan Španac Karlos Alkaraz.

"Alkaraz je godinu i po dana jedan od najboljih igrača na svetu na bilo kojoj podlozi. Dokazao je to tako što je osvojio grend slem titulu na betonu, a verovatno je većina mislila da će se to desiti na šljaci. To ilustruje koliko je kompletan teniser. Ima izvanredan mentalitet, borbeni duh, uvek pritiska, oduzima vreme protivniku i prilagođava se dobro taktički svakom rivalu", istakao je srpski teniser.

Đoković je naveo da su pored Alkaraza, Janik Siner i Holger Rune buduća "Velika trojka" svetskog tenisa.

"Osvežavajuće je imati još jedno novo rivalstvo o kojem će ljudi govoriti: Alkaraz - Siner. Videli smo neke uzbudljive, neverovatne mečeve između njih dvojice, uključujući onaj u Majamiju. Njih dvojica i Rune su možda sledeća 'Velika trojka'", zaključio je Đoković.

Đoković je masters u Monte Karlu osvojio 2013. i 2015. godine. On će se u drugom kolu sastati sa pobednikom meča između Rusa Ivan Gakova i Amerikanca Mekenzija Mekdonalda.