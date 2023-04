ŠOK U MONTE KARLU! NOVAK ISPAO: Đoković servirao OČAJNO, kao NIKADA u karijeri, izgubio 8 SERVIS GEMOVA i veoma bitan meč!

Novak Đoković izgubio je Lorenca Musetija u osmini finala Monte Karla sa 4:6, 7:5, 6:4 u meču sa puno nervoze, ne previše dobrog tenisa i nestvarnih 15 brejkova!

Servis ovog popodneva nije bio prednost nijednom teniseru, ali je za nas posebno zabrinjavajuće koliko je taj segment igre bio slab kod srpskog asa.

Činilo se na momente da je Novak koristio iskustvo i da se lakše prilagodio teškim uslovima... Uz kvalitet koji je svakako na njegovoj strani, došao je do prvog seta.

Nije bilo previše lepih poena, osim u retkim trenucima kada je snažan vetar mirovao, a zaista je neobično da se na ovakvom nivou u muškom tenisu sretne ovoliki broj brejkova.

Novak je od starta davao jasne znake nervoze zbog nemogućnosti da odigra onako kako želi, uspeo je koliko-toliko da se smiri i privede nekako ludi prvi set kraju.

Međutim, u nastavku su se dešavale još čudnije stvari... Brejk za brejkom, preokret za preokretom.

Pri rezultatu 4:3 za Novaka, na servisu Musetija, došlo je do ozbiljne rasprave srpskog tenisera i sudije koja je sišla sa stolice i tvrdila da loptica nakon udarca Musetija nije izašla u aut.

Đoković je bio u pravu, ali nije uspeo to da objasni sudiji, nakon čega je izgubio gem, pa onda i sledeći na svom servisu.

Museti je imao 5:4, servirao je za osvajanje drugog seta, ali to nije uradio uspešno. Đoković se izvukao iz teške situacije, napravio je brejk i produžio drugi set.

Počeo je Novak dobro treće set, ali potom je usledila pauza zbog provale oblaka.

Po povrtaku igrača na teren Museti je bio mnogo bolji... Novak je bio neprepoznatljiv.

Đoković - Museti 6:4, 5:7, 4:6

Treći set:

Kraj meča

4:5 - Servis gem je osvojio Novak, ali moraće da isto uradi i na servis rivala, ako želi da ostane u meču.

3:5 - Dobio je Novak prvi poen u gemu na servis rivala, ali je potom olako izgubio narednih pet. Italijan na gem od pobede.

3:4 - Brejk Musetija! Novak je u velikom problemu. Ovo ne sluti na dobro. Govor tela srpskog asa nikako nije dobar... Poprilično lako izgubio je bitan servis gem.

3:3 - Kao da gledamo potpuno drugi meč! Sada igrači izuzetno sigurni na svoje servis gemove.

3:2 - Ovo je već Đoković na kog smo navikli. Servis gem sa nulom je osvojen. Zanimljivo, u ovom gemu smo videli prvi as na meču

2:2 - Imao je Italijan dosta problema, ali je nekako uspeo da osvoji tim. Novak je propustio 15:30...

2:1 - Novak osvaja poen koji mu je nedostajao pre prekida za dobijanje trećeg gema u trećem setu.

Igrači su ponovo na terenu i meč se uskoro nastavlja.

MEČ JE PREKINUT ZBOG KIŠE!

Šteta, Đoković je počeo da igra veoma dobro u ovim momentima, ali vreme je rekao - stop. Pljušti kiša, pa ćemo sačekati na nastavak meč. U momentu prekid Novaka je servirao i vodio 40:30.

1:1 - Museti sigurn na svoj servis. Igrači u ovim momentima napokon dobijaju svoje servis gemove.

1:0 - Konačno! Novak prekid niz od tri izgubljena gema na svoj servis.

Drugi set:

5:7 - Museti osvaja drugi set! Za sada smo videli neverovatnih - 14 brejkova! Ovo je prvi put u karijeri da Novak igra ovakav meč, sa ovoliko brejkova.

5:6 - Brejk! Pa, da li je ovo moguće?! Sa nulom Novak je izgubio svoj servis.

5:5 - Brejk! Vratio se Đoković! Igraće se još u drugom delu igre. Imao je Italijan 30:0, ali od tog momenta Novak je zaigrao atomski tenis i dobio četiri poena u nizu.

4:5 - Brejk! Museti će servirati za osvajanje drugog seta. Došao je Novak do šeste duple greške.

4:4 - Velika greška sudije koja je sišla iz stolice i ušla u raspravu sa Novakom oko jednog traga. Loptica je otišla u aut nakon udarca Musetija, međutim srpski teniser nije uspeo to da objasni dami zaduženoj za pravdu.

4:3 - Brejk! Neverovatno je zaista šta se dešava u Monte Karlu! Tri vezane brejk lopte. Samo prvu je spasio Đoković, a videli smo 11. brejk na meču.

4:2 - Brejk! Deluje da je Novak sada blizu pobede.

3:2 - Konačno! Đoković je osvojio servis gem i prekinuo niz od šest uzastopnih brejkova koji je prilično neverovatan kada je reč o muškom tenisu na ovakvom nivou.

2:2 - Brejk! Ovo više nije iznenađenje, šesti brejk zaredom... Ali pamtiće se poen kojim je Novak stigao do brejka. Fantastična defanziva, brzina i fleksibilnost... Stigao je drop-šot rivala i poslao lopticu u nebranjeni deo terena.

1:2 - Brejk! Ni sada nije bilo lako... Museti je pri rezultatu 30:30 u dva uzastopna udarca pogodio mrežu nakon čega je došao do brejk lopte. Produžio je Đoković borbu. Odličan servis, pa zatim nekoliko izuzetno kvalitetnih udaraca.

Ipak, uslovi su i dalje zaista teški, što se vidi i po činjenici da smo videli peti brejk zaredom.

1:1 - Brejk! Zaista neobičan tok meča. Odbranio se od prvih napada srpskog tenisera, odnosno spasio je dve brejk lopte, ali ovaj put je za Novaka bila treća sreća.

Nakon što je Đoković izjednačio na 1:1 u drugom setu, Museti je snažno poslao lopticu van stadiona, zbog čega je dobio upozorenje.

0:1 - Brejk! Loš način da se započne drugi set... Đoković je napravio dve duple servis greške, uspeo je da spasi dve brejk lopte, ali je potom Museti ipak došao do gema na servisu rivala.

Prvi set:

6:4 - Kraj seta!

Three monstrous points from Djokovic in extended rallies in Monte Carlo to break Musetti and win the opening set 6-4 on his sixth set point. pic.twitter.com/qmqWeZSHyR — Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) 13. април 2023.

5:4 - A, nakon što je spasio dve set lopte, Museti je napravio brejk! Definitivno se rasplamsala borba u završnici prvog dela.

5:3 - Velika borba u osmom gemu i nekoliko lepih poena. Museti je imao gem loptu, zatim Đoković dve set lopte, ali Novak će morati da servira za osvajanje prvog seta.

5:2 - Ovog puta je Đoković potvrdio brejk i došao je na korak od osvajanja prvog seta.

4:2 - Brejk! Vezuje sada i Italijan greške. Đoković je došao do 0:30, pa zatim i do 15:40. Deluje da jak vetar ozbiljno smeta obojici tenisera.

3:2 - Brejk! Loš gem Đokovića, baš loš, pa je Museti ekspresno vratio brejk.

Napravio je Srbin od početka meča već pet neiznuđenih grešaka..

3:1 - Brejk! Fantastičan poen nakon duge i zanimljive razmene udaraca je osvojio Novak pri rezultatu 30:30, time je stigao do brejk lopte, a zatim i do prvog brejka na meču.

Must-see tourist attractions in Monaco 🇲🇨



3. Prince's Palace of Monaco

2. Casino de Monte-Carlo

1. Novak Djokovic's backhand@DjokerNole #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Dh3J6TtoUm — Tennis TV (@TennisTV) 13. април 2023.

2:1 - Ovaj put znatno lakše srpski teniser osvaja svoj gem.

1:1 - Za razliku od srpskog tenisera i njegovog uvodnog servis gema, Museti je bio siguran na svom servisu. Publika je uživala u njegovim odličnim potezima, a Đoković nije osvojio nijedan poen.

1:0 - Nije bilo prijatno na 15:30 za Italijana, ali uspeo je Novak bez većeg problema da osvoji prvi gem.

Uoči meča:

Nakon pobede uz manje muke protiv Ivana Gakova, Novaka čeka duel protiv dobrog prijatelja, dvadesetjednogodišnjeg tenisera koji zauzima trenutno 21. mesto na ATP listi.

Nezgodni Italijan je u prvom kolu bio bolji od Miomira Kecmanovića, osvojivši pritom drugi set rezultatom 6:0, a onda je razbio zemljaka Luku Nardija u dva identična seta - 6:0.

Jasno je da ga protiv Novaka čeka znatno teži zadatak i da je malo verovatno da će sa nulom uspeti da osvoji bilo koji set.

Đoković je bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je protiv nezgodnog Rusa imao probleme u prvom setu koji je rešen tek u taj-brejku. Nakon toga, Novak je zaigrao kvalitetniji tenis i uspeo je da drugi deo igre reši u svoju korist.

Bolji iz duela Đoković - Museti u četvrtfinalu će igrati protiv Janika Sinera koji je pobedio Huberta Hurkača nakon što je izgubio prvi set.

Autor: