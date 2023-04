NESREĆNA ODBOJKAŠICA JE PRIČALA SA MLADIĆEM, PA JE OTIŠLA U SMRT: Policija polako otkriva detalje koji su prethodili tragediji

Nesrećna odbojkašica Novare, koja je imala samo 18 godina, samo nekoliko minuta pred smrt telefonom je razgovarala sa jednom osobom. Potom je ušla u sobu koju je delila sa cimerkom španskom odbojkašicom Lusijom Varelom Gomez.

Jezivi snimak, na kojem Julija Ituma baulja hotelskim hodnikom, a potom seda pored vrata sobe, hvata se za glavu i plače uznemirio je celu Evropu.

Video Captures Final Moment Of Italian-Nigerian Player, Julia Ituma prior to her Fall to Death From 6th Floor Hotel Window

