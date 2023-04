Lajović bolji u srpskom 'derbiju': Krajinović 'poklekao' posle tri seta, Dušan može na Međedovića

Srpski teniser, Dušan Lajović savladao je Filipa Krajinovića sa 2:1 u setovima (6:2, 4:6, 6:4), u prvamo srpskom "derbiju", u okviru prvog kola "Srpska open-a".

Bilo je dosta zanimljivo u duelu 70. i 74. tenisera sveta, s obzirom na to da je rezultat lako mogao biti i drugačiji. Dosta bolje je Lajović otvorio meč, i u prvom setu za 36 minuta ogre došao do prednosti rezultatom 6:2.

To kao da je "probudilo" Krajinovića, koji je u drugi set ušao dosta opasniji, te je sa dva osvojena brejka uspeo da dođe do 6:4 i izjednačenja. U trećem setu viđeno je dosta uzbuđenja, s obzirom na to da je Lajović već u drugom gemu trećeg seta došao do brejk lopte. Ipak, pri rezultatu 5:3, Krajinović je uspeo da dođe do gema na protivnikov servis, ali je onda "poklekao" u samoj završnici.

Servirao je Krajinović za ostanak u meču, ali je Lajović rutinski, sa 40:15 došao do 6:4, i pobede u prvom kolu turnira. Do novog srpskog "derbija" moglo bi doći već u narednoj rundi, jer Lajović čeka boljeg iz duela Hamada Međedovića i Gregora Barere.