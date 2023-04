ŽEDNA BOGATSTVA GAZILA JE PREKO SVIH, PRIČAJU DA SE ODREKLA MAJKE, A ONDA JE SVE BATALILA: Gde je danas Marija Šarapova?

Marija Šarapova će 19. aprila proslaviti svoj 36. rođendan i tom prilikom se sećamo njenih početaka i neverovatnog uspeha.

Marija Šarapova je bila toliko problematično dete da je to išlo do nivoa disfunkcionalnog. Njeni roditelji Juri i Jelena pobegli su iz Černobilja i preselili se u Sibir malo pre njenog rođenja 1987. godine.

Prema njenoj priči, pobegli su zbog nuklearne katastrofe, ali prijatelji i rođaci njenog oca kažu da je u venama Šarapovih samo novac, i da su se preselili zbog bolje zarade. Naime, on je želeo da postane profesionalni biciklista i skijaš, ali u tome nije uspeo. Nakon toga, primetio je izuzetnu koordinaciju pokreta kod svoje ćerke i odmah odlučio da je upiše na tenis. Imala je samo tri godine.

Iako je tako mala morala da podnese mnogo žrtve zbog svog talenta, Juri je u njoj video kartu za bogatstvo. Kad je napunila 6 godina, preselio se sa njom na Floridu, gde su bili najbolji teniski treneri i tako je na dve godine razdvojio od majke, jer nisu imali novčanih sredstava da se presele svi troje.

Tih prvih godina u Americi, Marija je bila vrlo nesrećna i depresivna. Izazvala je ljubomoru kod drugih devojčica kada je osvojila školski turnir, pa su bogata deca počela da je ismevaju zbog materijalnog stanja i toga što joj je otac radio u restoranu kao perač sudova.

Međutim, Juri je video samo jedan način - svakog dana joj je "ispirao mozak" jednom jedinom pričom - uspehom, bogatstvom i tome kako će sva ta poniženja pasti u vodu kad dostigne svetsku slavu. Terao ju je da vežba sve dok joj ruke ne postanu potpuno prekrivene žuljevima od teškog reketa, a vikao na nju kada nije mogla da uradi ono što je on zamislio.

Ipak, njegove metode su rezultirale uspehom. Kad je imala samo 9 godina, Marija je osvojila ženski turnir za mlađe od 16 godina i bogatstvo je već bilo na vidiku. Uskoro je osvojila i Vimbldon, a Juri je odmah prodao njihovu kuću na Floridi i kupio vilu, a skromni auto zamenio luksuznom limuzinom.

Najpoznatije kompanije i brendovi počeli su da se otimaju za nju, činilo se da Šarapova živi najlepši san - našla se na naslovnici slavnog Vog-a, kupovala u najskupljim radnjama, povezivali su je sa najpoznatijih, neverovatno bogatim muškarcima.

Iako je na izgled sve bilo savršeno, tu je bila njena ružna strana realnosti. Nezasiti Juri preuzeo je ulogu menadžera svoje ćerke, i tako joj uzimao sav novac koji je zarađivala. Zbog takvog ponašanja, Marijina majka se razvela od njega.

Što je najgore od svega, tu je njegov neverovatan uticaj na Mariju - uprkos uspesima koje je nizala i bogatstvu koje je samo raslo, ona se promenila, i to ne na bolje.

Zbog konstantnog pritiska od strane oca, postala je zlovoljna, povučena u sebe, prestala je da voli ljude, počela je da odbija da daje autograme mladima kojima je bila uzor i koji su je obožavali.

Čini se da je 2004. godine doživela najteži udarac - uspeh teniserke Serene Vilijams.

Iako je zarađivala dvosturko više od mlađe koleginice, pobedila je u dva od tri meča, uključujući i finalni, Serenina upornost i želja za pobedom dovela je do toga da je napokon porazi punih 18 puta! Što je najteže palo Šarapovoj, bilo je to što se iz aviona videlo koliko Vilijamsova uživa u svojim pobedama nad, do tada, najboljom teniserkom.

Tada je iz Marije izašlo ono najgore - na sva zvona je optuživala Serenu za vezu sa svojim trenerom, koji je bio oženjen i imao dvoje dece. Ni godine prepucavanja i teških uvreda nisu sprečile Serenu da ponovo "ponizi" Mariju na terenu, a tu je i poslednji potez kojim ju je Vilijamsova dokrajčila - kada je objavljena vest da je Šarapova pala na doping testu, Serena je ironično objavila fotografiju na kojoj pozira u blizini apoteke.

Za palu ledenu kraljicu, ovo je bilo poslednje poniženje.

2020. godine Marija Šarapova se zvanično povukla iz tenisa. Danas živi daleko od svetala reflektora, a najnovije vesti o njoj stigle su nam pre tačno godinu dana, kada je za svoj rođendan objavila vest da je trudna.

U međuvremenu Marija je rodila sina i samo 5 dana nakon porođaja viđena je u Los Anđelesu kako vežba.

Marija je u vezi sa veoma uspešnih brazilskim biznismenom za kojeg je verena, ali par još uvek nije stao pred oltar a u tome ih je najviše sprečila pandemija, a potom i trudnoća.