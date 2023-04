POČINJE 'GROZNICA' PRED BEOGRADSKI MARATON Ovogodišnja trka okuplja preko 8.500 trkača: Ovo su discipline i trase učesnika

U nedelju tačno za tri dana, Beograd će ponovo biti domaćin najveće sportske i trkačke manifestacije u zemlji - jubilarnog 36. Beogradskog maratona pod sloganom "Uvek više".

Ovogodišnji start maratona zakazan je za devet sati gde će zvuk sirene označiti start maratonske i polumaratonske trke. Priprema kao i narednih godina započeinju već od u 7 časova u predstartnoj zoni na Trgu Nikole Pašića. Učesnici imaju za zadatak da dođu najkasnije do 8 i 45 časova u predstartnu zonu, a sam vremenski limit događaja je šest sati, što znači da će trka trajati do 15 časova.

Više od 8.500 trkača

Organizatori očekuju da ovogodišnji Beogradski maraton mogao da okupi više od 8.500 trkača i obori rekord po broju učesnika, a cilj je da se u narednih nekoliko godina po masovnosti nadmaši maraton u Ljubljani i da beogradski maraton bude među pet najboljih maratona u Evropi.

I ove godine, Beogradski maraton će biti posvećen izuzetno važnim i aktuelnim društvenim temama, a to su promocija značaja bavljenja fizičkom aktivnošću, promocija značaja zaštite životne sredine i pomoć i podrška osobama sa invaliditetom.

Trčaće se u sledećim disciplinama:

maraton (42,2 km)

polumaraton (21,1 km)

trka na 10 km,

trka zadovoljstva (2,3 km) i

štafetni polumaraton

Pravo učešća imaju svi građani stariji od 18 godina.

Start trke je u 9 časova na raskrsnici ulica Bulevar kralja Aleksandra i Resavske i trči se ulicama: Bulevar Kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Brankova – Bulevar Nikole Tesle – Džona Kenedija – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Most na Adi – Antifašističe borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar Nikole Tesle – Karađorđeva – Glavna – Bežanijska – Tošin bunar – Pariske komune – Bulevar Maršala Tolbuhina – Otona Župančića – Narodnih heroja – Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Zemunska – Vojvođanska – Dr. Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Dušana Vukasovića – Evropska – Gandijeva – Jurija Gagarina – Omladinskih brigada – Đorđa Stanojevića – Bulevar Crvene armije – Jurija Gagarina – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije – Cilj je ispred hotela „Moskva“.

POLUMARATON

Pravo učešća imaju svi građani, a deca od 14 do 18 godina moraju da imaju pisanu saglasnost roditelja koju roditelj potpisuje na licu mesta prilikom preuzimanja učesničkog paketa. Start trke je u 9 časova na raskrsnici ulica Bulevar kralja Aleksandra i Resavske i trči se ulicama: Bulevar Kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Brankova – Bulevar Nikole Tesle – Džona Kenedija – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Most na Adi – Antifašističe borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije – Cilj je ispred hotela „Moskva“.

TRKA NA 10km

Pravo učešća imaju svi građani, a deca od 14 do 18 godina moraju da imaju pisanu saglasnost roditelja koju roditelj potpisuje na licu mesta prilikom preuzimanja učesničkog paketa. Start trke je u 10 časova na raskrsnici ulica Bulevar kralja Aleksandra i Kneza Miloša i trči se ulicama: Bulevar Kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Brankova – Brankov most – Bulevar Nikola Tesla – okret – Bulevar Nikola Tesla – Ušće – Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije – Cilj je ispred hotela „Moskva“.

TRKA ZADOVOLJSTVA (2,3 km)

Trka je manifestacionog karaktera, bez pobednika i plasmana. Start trke je u 10.15 časova na raskrsnici ulica Bulevar kralja Aleksandra i Resavske i trči se ulicama: Bulevar Kralja Aleksandra – Beogradska – Trg Slavija – Kralja Milana. Cilj je na Terazijama.

ŠTAFETNI POLUMARATON

Start trke je u 9 časova zajedno sa svim ostalim učesnicima polumaratona i maratona na raskrsnici ulica Bulevar kralja Aleksandra i Resavske i trči se ulicama polumaratonske trase. Štafetu čine četiri člana. Štafete mogu biti muške, ženske i mešovite (minimum jedan član ekipe mora biti suprotnog pola od ostatka ekipe).

Izmena štafete:

izmena – Startuje zajedno sa svim ostalim učesnicima polumaratona i maratona. Trči ukupno 5 km.

izmena – preuzima štafetu na 5. km u Bulevaru Nikole Tesle. Trči ukupno 5km.

izmena – preuzima štafetu na 10. km Bulevaru umetnosti. Trči ukupno 6,1km.

izmena – preuzima štafetu na 16,1. km. Trči ukupno 5km.

Zbog održavanja sportske manifestacije 36. Beogradski maraton, u subotu i nedelju, 22. i 23. aprila 2023, doći će do izmena u saobraćaju, zatvaranja ulica i izmena na linijama javnog gradskog prevoza.