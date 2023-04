KAPITEN SE OPROSTIO OD SRBIJE: Bila mi je čast, biću najveći navijač!

Nemanja Petrić kapiten odbojkaške reprezentacije Srbije odlučio je da završi reprezentativnu karijeru.

Petrić se nacionalnog dresa se oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.



"San,motivacija,odgovornost,borba,poštovanje,uspeh,ponos,čast… Sve su to reči i emocije,koje me vežu za ovaj meni sveti dres i grb Srbije. Svaka priča ima svoj početak i kraj, pa tako i ova moja reprezentativna. Jedan prelepi period koji počinje od želje da jednog dana izađem na “čuveni” balkon Skupštine ,do ostvarenja iste,podizanja Evropskog pehara,kapitenske trake i predvođenja mojih Orlova i braće poslednjih godina. Priča ispunjena snažnim emocijama,trenutcima, događajima,putovanjima,a po najviše ljudima. Ljudima sa kojima sam kroz nju koračao i koji su mi pomogli da je napišem i ovim putem im se duboko zahvaljujem. Bila mi je velika čast draga moja Srbijo,a tvoj dres će ostati moja najveća nagrada. Hvala ti Srbijo! Od sada tvoj najveći navijac, Nemanja Petrić", napisao je srpski odbojkaš na Instagramu.

Za reprezentaciju Srbije debitovao je 2007. godine. Sa nacionalnim timom je osvojio zlato na Evropskom prvenstvu 2019, kada je kao kapiten podigao šampionski pehar.

U kolekciji ima još dve bronze sa kontinentalnog šampionata. Osvojio je i srebro u Svetskoj ligi 2015.

Autor: