NADAL I FEDERER TO MOGU SAMO DA SANJAJU: Novak Đoković uradio ovo i izazvao euforiju na internetu! (FOTO)

Podsetimo, Đoković je u poslednjih pet mečeva doživeo dva poraza, a sve je krenulo otkako je od Danila Medvedeva izgubio u polufinalu nadmetanja u Dubaiju.

Novak je potom na mastersu u Monte Karlu pobedio anonimnog Rusa Ivana Gahova uz jedan odigrani taj-brejk, da bi odmah potom ispao od Lorenca Muzetija. Slično je "prošao" Nole i u Banjaluci, gde je savladao (uz taj-brejk, ali izgubljeni) Luku van Aša, a onda izgubio od Dušana Lajovića, potonjeg osvajača turnira Srpska open 2023.

Ali, bilo je dovoljno da samo jednu stvar napiše na društvenim mrežama, i da krene "lavina" sjajnih komentara.

Novakovi navijači su, već više od decenije, širom sveta organizovani u "NoleFam", nezvaničnu organizaciju Đokovićevih pristalica, a kako je danas njihov dan, Đoković im je to čestitao rečima:

- Srećan vam #NoleFam dan, navijači. Hvala Vam za svu vašu ljubav i podršku širom planete.

Čim je srpski as to objavio, na desetine, stotine stranaca kojima je Novak omiljeni igrač, odgovorilo je na raznorazne lepe načine. Neki zajedničkim fotografijama s Đokovićem, neki grupnim fotografijama njegovih navijača, neki snimcima...



Evo samo nekih od njih:

Happy 10th #Nolefam Day to all our wonderful friends around the world that come together to celebrate our champ @DjokerNole



We’re so grateful for all the friends we’ve made & to always have family somewhere in the world.

Thank you to the wonderful @jelenadjokovic @NovakFanClub pic.twitter.com/8x3Eamyb3b