BOLJE NIJE MOGLO: Đoković saznao SAVRŠENE vesti pred Rolan Garos!

Srpskom teniseru se otvara put na narednom grend slemu.

Norveški teniser Kasper Rud zabeležio je novi poraz ove sezone, pošto je u trećem kolu Mastersa u Madridu poražen od Italijana Matea Arnaldija, rezultatom 2:0 (6:3, 6:4).

Prošlogodišnji finalista Rolan Garosa, ali i US opena, nastavio je da prikazuje izuzetno loše partije ove sezone, a do sada je uspeo u ovoj godini da osvoji samo jednu tituli, i to u Eštorilu. Na najvećim turnirma je do sada beležio samo neuspehe, na Australijan openu je poražen od Džensona Bruksbija, a ništa bolje mu nije krenulo ni u sezoni na šljaci, gde je u Monte Karlu zaustavljen od Jana Lenarda Štrufa.

Na startu meča su obojica tenisera razmenila po jedan brejk, a ključan trenutak prvog seta se dogodio u osmom gemu, kada je Arnaldi još jednom rivalu oduzeo servis, a zatim stigao do osvajanja prvog seta.

U istom ritmu je Italijan nastavio, brejknuo je Ruda u prvom gemu nastavka, a zatim je tu prednost očuvao do kraja i stigao do velike pobede.

Ovo je svakako sjajna vest za Novaka Đokovića, jer je Rud poznat kao odličan šljakaš, pa to što nije u dobroj formi svakako odgovara našem teniseru, kome se na taj način dodatno otvara put do titule u Parizu.

Arnaldi, inače kvalifikant u Madridu, u četvrtom kolu će snage odmeriti sa domaćim teniserom Haimeom Munarom, koji je porazio Holanđanina Talena Grikspora.

Autor: