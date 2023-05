NOVAK ĐOKOVIĆ IZAŠAO NA TEREN: Najbolji reket sveta u Španiji, pogledajte trening koji hrabri svakog njegovog navijača! (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izašao je na teren kako bi se što bolje pripremio za ono što sleduje, a to su Masters u Rimu i Rolan Garos.



Naime, Novak je odradio trening u Marbelji, u Španiji, a vidi se da trenutno nema dodatnih predostrožnosti što se tiče lakta.

Nole je ispao nešto ranije sa turnira u Banjaluci od kasnije šampiona Dušana Lajovića, a otkazao je učešće na Mastersu u Madridu.

Djokovic back on the practice courts in Marbella.



