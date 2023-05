Rafael Nadal ne vidi izlaz iz agonije: Španac otkazao učešće na turniru u Rimu

Šljaka jeste podloga na kojoj je Rafael Nadal izgradio svoju karijeru, ali, on će propustiti još jedan turnir. Španac je objavio putem Tvitera da neće učestvovati ni na Mastersu u Rimu, ali da se nada da će igrati na Rolan Garosu.

Nadal nije igrao ni na jednom turniru posle Australijan opena, gde takođe nije mogao da prikaže svoje najbolje partije zbog povrede koja ga muči već dugo. On je u Australiji takmičenje završio već u drugom kolu a od tada nije igrao tenis.

Sada je Španac objavio i da neće igrati u Rimu, čime je propustio još jedan od njegovih omiljenih turnira.

¡Hola a todos!

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 05. мај 2023.

- Pozdrav svima. Veoma mi je žao što moram da saopštim da neću igrati u Rimu. Svi znate koliko me boli to što ću propustiti još jedan turnir koji je obeležio moju profesionalnu karijeru, uz svu ljubav italijanskih navijača. Uprkos tome što sam primetio napredak poslednjih dana, bilo je mnogo meseci tokom kojih nisam mogao da treniram na visokom nivou. Proces adaptacije traži vreme i nemam izbora nego da prihvatim to i nastavim da radim



Rafael Nadal je čak 10 puta uspeo da osvoji ovaj turnir u Rimu, dok je prethodne sezone završio učešće u trećem kolu.

Autor: