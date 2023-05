NOVAK JE STVARNO KRALJ SVETSKOG TENISA: Đoković je na prvom mestu ATP liste proveo čak 7,42 godine! Zbog toga je ispred svih!

Poznato je da najbolji teniser sveta Novak Đoković iza sebe ima nekoliko rekorda, te da ga samo jedan trofej na grend slemu deli od ulaska u večnost. Prema jednoj objavi na Tviteru, Srbin je tokom svoje profesionalne karijere proveo na poziciji broj jedan, na ATP listi, tačno 7,42 godine. To je rekord koji možda nikada neće biti oboren.

Na drugom mestu večne liste jeste Švajcarac Rodžer Federer koji je najbolji bio 5,95 godina, dok je na trećoj poziciji Amerikanac Pit Sampras sa 5,48 godina. Potom slede Čeh Ivan Lendl (5,18), Amerikanac Džimi Konors (5,14) i Španac Rafael Nadal (4,01)...

Novak Đoković karijeru profesionalca u tenisu započeo je 2003. godine i ona traje punih 20 godina. S obzirom kako je Nole spreman, koliko pažnje polaže treninzima i ishrani, verujemo i nadamo se da će još dugo trajati. Prvi put je na prvo mesto ATP liste došao 4. jula 2011. godine.

