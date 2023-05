ĐOKOVIĆ SJAJAN NA STARTU RIMA: Novak pobedio borbenog Argentinca, sledi duel sa starim znancem (FOTO)

Novak Đoković je pobedio u drugom kolu mastersa u Rimu Tomasa Ečeverija sa 7:6(5), 6:2. Igra koju je prikazao srpski as može da raduje, iako možda rezultat ne pokazuje.

Meč nije počeo idealno za svetskog broja jedan, pošto je Argentinac odmah došao do brejka i čuvao je tu prednost do šestog gema kada je ispustio 40:15 i dozvolio protivniku da vrati izgubljeno.

Do kraja prvog seta vodila se velika borba i to sve pred očima Žozea Murinja koji je pratio ovaj duel sa tribina. Taj deo meča je rešen tek u taj-brejku, a trajao je 76 minuta. U 13. gemu se igralo u serijama. Otvorio ga je Argentinac sa 0:3, Nole je stigao do 3:3, pa je onda Ečeveri otišao na 3:5, da bi srpski as vezao četiri poena i okončao set.

Drugi je protekao u totalnoj dominaciji srpskog tenisera koji je napravio dva brejka i nije dozvolio momku iz La Plate da ga muči kao u prvom delu susreta.

Đoković je bez dileme odigrao najbolji meč ove sezone na šljaci i ovo sigurno uliva nadu za nastavak turnira na kome Novak brani titulu.

Osvajač 38 mastersa će u narednom kolu igrati protiv starog znanca i dobrog prijatelja Grigora Dimitrova.

Drugi set: Đoković - Ečeveri 7:6(5), 6:2

6:2 - To je to! Novak Đoković je pobedio Tomasa Ečeverija.

5:2 - Dupli brejk pravi Đoković i u sledećem gemu imaće priliku da na svoj servis okonča duel i domogne se trećeg kola Rima.

4:2 - Strašan gem Novaka. Sve je funkcionisalo, a najviše servis. Sada on nije protivniku dozvolio da osvoji poen.

3:2 - Momak iz La Plate je u prethodna dva servis gema izgubio samo jedan poen. Dobro je servirao u petom gemu drugog seta, no on je još uvek u zaostatku.

3:1 - I dalje čuva prednost stečenu na početku drugog segmenta. Ne predaje se Ečeveri, ali Novka želi što pre da završi meč.

2:1 - Najlakši gem u meču dobio je 61. igrač sveta, nije protivniku prepustio nijedan poen.

2:0 - Potvrdio je brejk Đoković, ali malo je nedostajalo da Argentinac ovaj gem učini neizvesnim, uspeo je od 40:0 da dođe do 40:30. Ipak, više od toga nije mogao.

1:0 - Idealan početak drugog seta za Novaka. Odmah je uspeo rivalu da oduzme servis i sada je on taj koji se isključivo pita koliko će još trajati ovaj meč.

Prvi set: Đoković - Ečeveri 7:6(5)

7:6(5) - Kakva borba, kakav set! Dobio ga je Novak Đoković. Taj-brejk je bio neverovatan, igralo se u serijama. Otvorio ga je Argentinac sa 0:3, Nole je stigao do 3:3, pa onda Ečeveri ide na 3:5, da bi srpski as vezao četiri poena i rešio prvi deo meča u svoju korist posle 76 minuta.

6:6 - Igraće se taj-brejk. Nije dozvolio drugi brejk rivalu Argentinac. Novak ove sezone kada su 13. gemovi u pitanju ima učinak 8-4, a Tomas 7-5.

6:5 - Kako odmiče prvi set tako Novak sve više igra drop šot i taj udarac ga za sada služi veoma dobro. Ečeveri će drugi put servirati da ostane u prvom setu.

5:5 - Veliku priliku propustio je Đoković da reši prvi set u svoju korist. Imao je 15:40, ali Tomas je od tog trenutka pronašao prvi servis koji mu je u velikoj meri pomogao da nastavi borbu u prvom setu.

5:4 - Bilo je malo problema za Noleta, no uspeo je da dobije gem, pa će rival u narednom sevirati da ostane u prvom setu.

4:4 - Ne popušta Ečeveri. I dalje pruža veoma dobar optor osvajaču 38 masters titula. Primera radi Argentinac igra tek sedmi meč na turnirima iz serije 1000, a sudeći po ovom duelu deluje da ih je odigrao dosta više.

4:3 - Prvi put vodi srpski as na ovom meču. Istina, nema prednost brejka, ali u prednosti je i igra veoma dobro, iako to možda rezultat ne pokazuje u potpunosti. Ovaj meč sa tribina Centralnog terena prati poseban gost, trener Rome Žoze Murinjo.

3:3 - Ovo se čekalo. Vratio je brejk Novak i to posle maratonskog gema u kojem je njegov rival imao 40:15. Neverovatan duel za sada. I jedan i drugi teniser veoma snažno udaraju loptciu.

2:3 - Sve bolje izgleda prvi reket sveta. Prvi put je dobio gem bez izgubljenog poena, a završio ga je sjajnim servis volejom.

1:3 - Za sada Argentinac igra dobro. Novak je počeo gem sa 0:15, ali još uvek brejk nije vraćen. Đoković u prva četiri gema ima pet grešaka iz bekhenda. Očigledno da taj udarac ne sluša na početku susreta.

1:2 - Stigao je Srbinov odgovor Ečeveriju. Odigrao je Nole sjajan gem, dobio ga sa jednom izgubljenim poenom, a viđeni su vineri iz forhenda, bekhenda i smeča.

0:2 - Potvrdio je brejk 61. igrač sveta. Imao je Đoković jednu brejk priliku, no nije uspeo da je iskoristi. Momku iz La Plate je u najvažnijim trenucima gema servis pritekao u pomoć.

0:1 - Malo ko je očekivao ovakav početak meča. Ečeveri je odmah napravio brejk. Ovo još više dobija na značaju ako se zna da je Novak promašio samo jedan od šest prvih servisa. Argentinac je zabeležio i dva direktna poena, po jedan forhendom i bekhendom.

Uoči meča:

Ovo će biti prvi međusobni okršaj prvog i 61. tenisera sveta. Nemam nikakve dileme da je Nole favorit, ali treba biti oprezan, s obzirom na to da je momak iz La Plate već odigrao jedan meč u "večnom gradu".

Što se Đokovića tiče, Rim mu je treći turnir koji igra na šljaci ove sezone. U prethodna dva se nije proslavio. Masters u Monte Karlu je okončao u trećem kolu porazom od Lorenca Musetija, dok je do iste runde stigao i u Banjaluci kada ga je savladao Dušan Lajović.

Ipak, ako neko zna kako se igra sve bolje i bolje kako turniri prolaze to je sigurno Novak koji je u prošlosti znao da ima problema na nekim takmičenjima, a onda bude najbolji kada to najviše treba.

Podsetimo, Đoković brani titulu u Rimu, a ukoliko pobedi Ečeverija u trećem kolu igraće protiv Bugarina Grigora Dimitrova.

Autor: