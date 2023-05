NIJE MOGAO A DA NE SPOMENE NOVAKA! Đoković u Rafinim mislima u danu u kome se emotivno obratio svetskoj javnosti

Rafael Nadal ne samo da neće učestvovati na Rolan Garosu, već možda do kraja ove teniske sezone, a emotivnu konferenciju za štampu priveo je kraju - rečima i o Novaku Đokoviću.



Šta je sve Nadal govorio u vanrednom obraćanju javnosti - već ste mogli da detaljno pročitate na portalu "Novosti", a kada je došao trenutak da se, posle skoro 45 minuta pred novinarima, od njih rastane, Rafa je "progovorio koju" i o Noletu.

Razlog je bila nedavna izjava srpskog asa da bi rado video Nadala na Otvorenom prvenstvu Francuske, kao svog najvećeg rivala.

- Logično je da se na mene "računa" na Rolan Garosu, čiji sam aktueni šampion. Osoba sam koja je najviše puta osvojila taj grend slem. Mnogo je godina bilo s mojim dobrim reultatima tamo. Logično je i da ljudi očekuju da se tamo vratim, ali... nije sada tako. Pritom, shvatam šta je Đoković rekao, ali mislim da on o tome da sam mu najveći rival nije govorio u smislu aktuelne situacije, nego kao istorijsku činjenicu. Odnosno, rekao je to imajući u vidu da smo odigrali najviše međusobnih susreta u istoriji tenisa. Ja sam, tokom moje karijere, proživeo dva velika rivalstva. Kada sam stigao na veliku scenu, tu je bio Rodžer (Federer), a onda je došao Nole, pa su nas bila trojica. Razumem zašto me Đoković smatra svojim najvećim rivalom - zaključio je Rafael Nadal.

Podsetimo, Rolan Garos, koji je na programu od 28. maja do 11. juna 2023, Nadal je osvajao rekordnih 14 puta, a poslednji - prošle godine pobedom u finalu nad Kasperom Rudom.

Novak Đoković je, sa druge strane, Otvoreno prvenstvo Francuske osvojio u dva navrata, 2016. i 2021. godine.

