CICIPAS ZAKAZAO SPEKTAKL SA MEDVEDEVIM U POLUFINALU RIMA: Grčki teniser sa pola gasa slavio nad Ćorićem (VIDEO)

Meč Cicipasa i Ćorića, petog i 16. tenisera sveta, trajao je nešto više od sat i po.

Cicipas je odlučujući brejk u prvom setu napravio u osmom gemu, a potom je na startu drugog seta poveo sa 3:1. Ćorić je uspeo da se vrati i izjednači na 4:4, ali je Cicipas već u narednom gemu još jednom oduzeo servis rivalu, nakon čega je u desetom gemu iskoristio prvu meč loptu.

And that's how you seal a set 🔒@steftsitsipas | #IBI23 | @TennisTV pic.twitter.com/arKRtsVvgw