Đoković opet govorio o Kosovu i začepio usta celom svetu: ČUJTE OVO ZA SVA VREMENA...

Srpski teniser Novak Đoković preskočio je još jednu prepreku na Rolan Garosu pošto je sinoć pobedio Martona Fučoviča sa 3:0 u setovima.

Bio je to jedan fenomenalan meč gde je Srbinu bilo teže nego što rezultat pokazuje. Međutim i pored sjajnog tenisa, strane medije je uglavnom interesovala “epizoda Kosovo” – za šta je Novak bio više nego spreman.

Upitan da li mu je zaista potrebna nova dramatična epizoda u karijeri – posle svega što je proživeo proteklih godina, naš as kaže:

- Ne smeta mi što sam to rekao, rekao bih opet, ali već imate moje izjave. Svestan sam da se mnogi ne slažu, ali to je to, stojim iza toga. Nema slema bez drame za mene, to me izgleda i ‘goni', rekao je Đoković novinarima.

Poruku konkretno nije hteo da komentariše.

- Nemam komentar.

Bio je nervozan i svađao se sa svojim timom opet.

- Sat i po vremena je trajalo. Ako sam nervozan onda to znači da mi je stalo do svega. Nervoza je deo svega. Ponekad se izrazim na takav način. Pričam sa sobom, timom. Da se pregrupišem, rekao je Novak, kome je naredni rival u trećem kolu Alehandro Davidovič Fokina.

