ĐOKOVIĆ U POLUFINALU ROLAN GAROSA! Novak održao Hačanovu 'ČAS TENISA' i pokazao ko je NAJBOLJI!

I jedan i drugi teniser bili su ubedljivi na otvaranju meča, nisu imali probleme sa svojim servisrom, sve do petog gema, kada je Hačanov došao do prvog brejka na meču.

Blistao je Hačanov na terenu, igrao je sjajno u prvom setu i potpuno zasluženo je došao do prednosti. Igrao je bolje od Đokovića, napravio znatno manje grešaka (8/17), u visokim procentima je osvajao poene na svom prvom servisu, dok se Novak mučio da pronađe svoj ritam i igru iz prethodnog kola kada je delovalo da je podigao formu.

Takođe, vredi napomenuti da je ovo prvi set koji je Đoković izgubio na ovogodišnjem Rolan Garosu.

U drugom setu, viđena je velika borba na terenu, obojica su pružali svoj maksimum, a ruski teniser davao je sve od sebe da "slomi" Đokovića, i stigne do osetljive prednosti, ali u tome nije uspeo.

Novak je drugi set osvojio nakon taj brejka, a vrlo retko se viđa da se taj-brejk završi sa nulom, bez obzira na to ko je na terenu. Novak je odigrao fenomenalnih sedam poena koji bi mogli da posluže kao motivacija za nastavak meča.

Nije igrao kako zna i ume, ali to je bilo dovoljno dobro da dođe do izjednačenja.

U nastavku igre, srpski as se potpuno razgoropadio i svom protivniku je zadavao velike probleme. Blistao je Novak u trećem setu, delovao je nezaustavljivo, i već u tim momentima nije bilo dileme oko toga ko će iz ovog meča izaći kao pobednik.

Hačanov je bio u potpunom "nokdaunu", pravo rešenje za igru srpskog asa nije pronalazio, olako je gubio svoje servise što je Novak maksimalno koristio i treći set osvojio sa 6:2!

U četvrtom gemu ponovo je viđena prava borba, Hačanov nije želeo da se olako preda, već je iz sebe izvlačio poslednje atome snage i pokušavao da se vrati u meč, međutim, kad god je za to imao priliku, Srbin je preuzimao stvari u svoje ruke i pokazao da je kvalitet i dalje na njegovoj strani!

Poslednji set Novak je osvojio rezultatom 6:4, a Hačanov nema za čim da žali. Pružio je Rus jak otpor Novaku, igrao je sjajno, ali ipak nedovoljno za novo čudo.

Tok meča:

Četvrti set:

6:4 - To je to! Novak je pobedio Hačanova sa 3:1 (4:6, 7:6(7:0), 6:2, 6:4) i plasirao se u polufinale Rolan Garosa!

5:4 - Novak je sada vratio brejk, i to bez izgubljenog poena!

4:4 - Sada Hačanov stiže do brejka, očekuje nas dramatična završnica u ovom setu!

4:3 - Ni Hačanov ne zna kako je uspeo da "preživi" ovaj gem, Novak je imao dve brejk lopte ali Rus se vratio i osvojio gem na svoj servis.

4:2 - Bez mnogo poteškoća Novak osvaja ovaj gem, sigurno deluje Đoković na terenu i male su šanse da se dogodi neko veće čudo!

3:2 - Želi Hačanov i dalje da igra, neće tek tako da se preda!

3:1 - Novak je uz dosta muke osvojio ovaj gem, Rus se nije predavao, imao je čak dve brejk lopte ali nije uspeo da "slomi" srpskog asa i poravna rezultat u četvrtom setu!

2:1 - Bravo, Nole! Srbin ponovo stiže do brejka, fenomenalno igra Đoković u ovim momentima!

1:1 - Siguran Novak na svom servisu, nastavlja surovu dominaciju!

0:1 - Hačanov je osvojio prvi gem u četvrtom setu! Novak već nekoliko puta tokom današnjeg meča obraćao svom "boksu" od kojih traži pomoć u vidu konsultacije, a tako je bilo i u ovom gemu, kada mu je Ivanišević rekao da se povuče iza osnovne linije, na šta mu je Đoković odgovorio:

- pa, gde više?

Treći set:

6:2 - Bravooo! Novak osvaja treći set rezultatom 6:2!

5:2 - Idemooo! Novak Đoković stiže do još jednog brejka, Hačanov će sada servirati za ostanak u trećem setu!

4:2 - Nastavlja Novak sa fenomenalnom igrom i u ovim momentima se pita za apsolutno sve što se dešava na terenu!

3:2 - Sada i Hačanov uzvraća istom merom! Ruski teniser u ovom gemu nije izgubio nijedan poen!

3:1 - Novak bez izgubljenog poena stiže do još jednom gema na svoj servis!

2:1 - Hačanov uz dosta muke ali i malo sreće osvaja prvi gem u trećem setu!

2:0 - Novak rutinski potvrđuje brejk! Igra Hačanova je u drastičnom padu, što srpski as koristi na najbolji mogući način!

1:0 - Tako je! Novak stiže do prvog brejka na današnjem meču i na fenomenalan način otvara treći set!

Drugi set:

Taj-brejk:

7:0 - Kraj seta!

6:0 - Šest vezanih set lopta.

5:0 - Veoma je blizu Novak.

4:0 - Sigurno srpski teniser ide ka osvajanju seta.

3:0 - I još jednom Novak uzima poen na servisu rivala.

2:0 - Evo mini brejka!

1:0 - Prvi poen pripao je Đokoviću koji je imao i prvi servis.

6:6 - Ipak ništa od završetka seta pre taj-brejka.

6:5 - Tako je! Ekspresno Đoković dolazi do gema, obezbedio je igranje taj-brejka što znači da u narednom gemu može da se "opusti", napadne Hačanova i proba da dođe do brejka.

Djoko doing Djoko things 🙆‍♂️ #RolandGarros pic.twitter.com/U1RQmOEYcZ

5:5 - Uf, bilo je izjednačenje, ali Hačanov je uspeo da se izbori sa pritiskom i prebaci ga na drugu stranu terena.

5:4 - Uzvraća Đoković gemom bez izgubljenog poena, sada će ruski teniser prvi put servirati pod pritiskom.

4:4 - Jedan od lakših gemova od početka meča osvojio je Hačanov.

11 minutes and one massive forehand later, Khachanov breaks Djokovic 👀#RolandGarros | @karenkhachanov pic.twitter.com/euSqO3TETO