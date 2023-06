UŽIVO ĐOKOVIĆ - HAČANOV: Đoković na korak do polufinala!

Đoković - Hačanov 4:6, 7:6

Tok meča:

Treći set:

6:2 - Bravooo! Novak osvaja treći set rezultatom 6:2!

5:2 - Idemooo! Novak Đoković stiže do još jednog brejka, Hačanov će sada servirati za ostanak u trećem setu!

4:2 - Nastavlja Novak sa fenomenalnom igrom i u ovim momentima se pita za apsolutno sve što se dešava na terenu!

3:2 - Sada i Hačanov uzvraća istom merom! Ruski teniser u ovom gemu nije izgubio nijedan poen!

3:1 - Novak bez izgubljenog poena stiže do još jednom gema na svoj servis!

2:1 - Hačanov uz dosta muke ali i malo sreće osvaja prvi gem u trećem setu!

2:0 - Novak rutinski potvrđuje brejk! Igra Hačanova je u drastičnom padu, što srpski as koristi na najbolji mogući način!

1:0 - Tako je! Novak stiže do prvog brejka na današnjem meču i na fenomenalan način otvara treći set!

Drugi set:

Taj-brejk:

7:0 - Kraj seta!

6:0 - Šest vezanih set lopta.

5:0 - Veoma je blizu Novak.

4:0 - Sigurno srpski teniser ide ka osvajanju seta.

3:0 - I još jednom Novak uzima poen na servisu rivala.

2:0 - Evo mini brejka!

1:0 - Prvi poen pripao je Đokoviću koji je imao i prvi servis.

6:6 - Ipak ništa od završetka seta pre taj-brejka.

6:5 - Tako je! Ekspresno Đoković dolazi do gema, obezbedio je igranje taj-brejka što znači da u narednom gemu može da se "opusti", napadne Hačanova i proba da dođe do brejka.

Djoko doing Djoko things 🙆‍♂️ #RolandGarros

5:5 - Uf, bilo je izjednačenje, ali Hačanov je uspeo da se izbori sa pritiskom i prebaci ga na drugu stranu terena.

5:4 - Uzvraća Đoković gemom bez izgubljenog poena, sada će ruski teniser prvi put servirati pod pritiskom.

4:4 - Jedan od lakših gemova od početka meča osvojio je Hačanov.

11 minutes and one massive forehand later, Khachanov breaks Djokovic 👀#RolandGarros | @karenkhachanov