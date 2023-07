Brutalne reči Vilandera o Đokoviću: 'Novak nije samo najbolji teniser ikada, već...'

Novak Đoković je dominantno stigao do polufinala Vimbldona, gde ga čeka sigurno velika borba sa Janikom Sinerom. Prethodno je Novak imao dva velika izazova protiv Huberta Hurkača u četvrtom kolu, kao i protiv Andreja Rubljova u četvrtfinalu.

Iako su i Hurkač i Rubljov odigrali možda i najbolje partije u svojoj karijeri, ni to nije bilo dovoljno za Novaka, osim što su mu uzeli po jedan set.

Zbog toga je komentator Eurosporta, Mats Vilander posebno oduševljen i smatra da je Đoković zacrtao osvajanje 24. Grend slem titule i prestizanje Margaret Kort po broju Grend slemova, ali ističe i da je Novak Đoković iz 2023. najbolja verzija sebe ikada.

- Novak Đoković očigledno ide po 24. Grend slem, time bi izjednačio rekord Margaret Kort kao najbolji ikada u tenisu, bilo da je muško ili žensko. Margaret Kort je uradila to kada nije bila "open era", nije baš za poređenje, ali je broj. On će biti najbolji ikada. Za mene nije samo najbolji ikada u poređenju sa drugima, mislim da smo u 2023. godini videli najbolju verziju Novaka Đokovića.

"He is the best 𝐄𝐕𝐄𝐑 version of himself." 🐐



Mats Wilander is in awe of Novak Djokovic 🧙@DjokerNole | #Wimbledon pic.twitter.com/erY94ARLyW