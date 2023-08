NOVAK HITNO MORAO DA ODREAGUJE! Evo šta ga je POGODILO, pa se oglasio na Instagramu i poslao jasnu poruku! (FOTO)

Novak Đoković se vraća tenisu posle godišnjeg odmora, ali prati pomno i druge sportove koje voli. Fudbal je jedan od njih, a u njemu je došlo i do završetka jedne čudesne karijere, pa i ne čudi što je Nole reagovao.

Podsetimo, jedan od najboljih svetskih golmana 21. veka Đanluiđi Bufon objavio je kraj profesionalne karijere.

Bufon (45) je na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama objavom potvrdio da više neće stajati među stativama na profesionalnom nivou.

"To je sve ljudi! Dali ste mi sve. Dao sam vam sve. Učinili smo to zajedno", napisao je on.

Uprkos činjenici da je imao bogatu ponudu iz Saudijske Arabije, Bufon je odlučio da okonča karijeru.

- Veliki Điđi! Fenomen! - poručio je Nole uz snimke nekih od Bufonovih sjajnih intervencija.

Za prvi tim Parme "Điđi" Bufon debitovao je sa 17 godina i igrao za klub sa stadiona Enio Tardini šest sezona.

U prvom mandatu branio je na 220 utakmica i učestvovao u osvajanju tri trofeja, Kupu Italije, Superkupu Italije i Kupu UEFA. Onda je 2001. prešao u Juventus, u kom je bio punih 17 godina. Ostao je i kad je klub kažnjen selidbom u Seriju B, a odatle je otišao u PSŽ, odakle se vratio u "staru damu".

Ukupno je u dva mandata u Torinu branio na 685 utakmica i osvojio 10 titula prvaka Italije, pet puta Kup i šest puta Superkup Italije, ali nije imao sreću da osvoji Ligu šampiona, iako je sa Juventusom igrao tri finala.

Sa reprezentacijom Italije je postao svetski šampion 2006. godine na Mondijalu u Nemačkoj kad je u velikom finalu posle boljeg izvođenja penala savladana Francuska. U dresu "azura" branio je 176 puta.

Sa Pari sen Žermenom je osvojio šampionat Francuske 2019. godine, a poslednje dve sezone branio je za Parmu u Seriji B.

