NOVI USPEH SRPSKOG TENISERA! Đoković preko Zvereva u finale Sinsinatija - Za trofej protiv Alkaraza

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Mastersa u Sinsinatiju, pošto je posle velike borbe savladao Nemca Aleksandra Zvereva 7:6 (7:5), 7:5.

Đoković je dobio osmi od 12 mečeva protiv Zvereva i za treću titulu u Sinsinatiju, u svom osmom finalu, boriće se protiv Španca Karlosa Alkaraza, koji je posle još jednog preokreta bio bolji od Poljaka Huberta Hurkača 2:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Biće to njihov četvrti meč, Alkaraz vodi 2:1, ali i prilika za Đokovića da se revanšira za poraz u finalu Vimbldona.

Alkaraz je plasmanom u finale sačuvao "broj 1" na ATP listi uoči US Opena.

Novak Djokovic d. Alexander Zverev 7-6(5) 7-5 in Cincinnati



Novak is 36 years old and into his 57th Masters Final.



He already held the record, so I guess at this point, he’s just beating his own records.



This is how legends do things. pic.twitter.com/jNGelurIUt