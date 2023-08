Đoković: Novo finale sa Alkarazom je sjajno za naš sport, to smo priželjkivali

Novo finale sa Karlosom Alkarazom? Sjajno! Odlično je za naš sport da se opet susrećemo u finalu velikog turnira. To smo svi priželjkivali na početku i evo nas, tu smo", rekao je srpski teniser Novak Đoković posle pobede protiv Nemca Aleksandra Zvereva u polufinalu Mastersa u Sinsinatiju (2:0).

Za treću titulu, ukupno 39. na Mastersima, boriće se protiv Alkaraza, koji je posle preokreta nadigrao Huberta Hurkača (2:1).

