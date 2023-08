SRBIJA JE ZEMLJA SPORTA! Vuleta, Đoković i odbojkašice juče osvetlali obraz državi! Miletić za Pink: Način na koji se oni bore treba da nam bude UZOR!

Srbija je juče u svetu sporta zabeležila neverovatne uspehe. Odbojkašice su pobedile reprezentaciju Slovenije u belgijskom Gentu, Ivana Vuleta je osvojila je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u atletici koje se održava u Budimpešti, dok je Novak Đoković u rekordno dugom meču, savladao Alkaraza u finalu Sinsinatija.

Prof dr. Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije je istakao da noćas zbog tenisa nije spavao.

- Vrhunski rezultati, to nije sport, to je životna lekcija. Upornost Novaka, način kako se bori, pristupa svom meču, životu... To je primer za uzor, to nam treba u političkom, društvenim životu - priča Miletić.

To je legendarni meč, najduži u Sinsinatiju, napomenuo je.

- Imao je 6,7 meč lopti, ali na kraju je Alkaraz morao da plače. Naučiće valjda neku lekciju, ima od Novaka šta da se nauči. I Ivana Vuleta, one povrede, pa problemi, taj karakter jedan... To su, ja ne znam - rekao je Miletić.

Novinar Aleksandar Gajović je jutros, govoreći o srpskim uspesima u svetu sporta, naveo da mu je drago, da je posle dugo vremena glavna tema u Srbiji sport, i naši uspesi.

- Ivana Vuleta je izvanredna sportiskinja koja i u 33. godini, uspeva da postiže ovakve rezultate. Ona bi po godinama trebala da bude atletski veteran, ali ne, mi očekujemo još od nje - rekao je Gajović.

Do sada smo, kaže imali manje srećne i loše vesti o kriminalu, gafovima i ekcesima na našoj politučkoj sceni, rekao je on, pa se dotakao Novaka Đokovića:

- On je još uvek, na nivou gde ga je vrlo teško pobediti. Sve čestitke Noletu za uspeh i radost koje je doneo Srbiji. I odbojkašice su sjajne. Ovo je zemlja sporta - dodao je on.

