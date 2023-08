NAVIJAČI ZABRINUTI ZBOG RAFINE FOTOGRAFIJE - Nadal ovako nikada nije izgledao, objavljena njegova slika posle treninga (FOTO)

Španski teniser, Rafael Nadal, nije odigrao meč duže od sedam meseci, kada je nastupao na Australijan openu.

Na prvom grend slemu u sezoni Španac je poražen u drugom kolu od Mekenzija Mekdonalda u tri seta, a zbog povrede kuka dugo ga nema na ATP turu.

Nedavno se "bik sa Majorke" vratio treninzima, a na društvenim mrežama se pojavila fotografija koja je zabrinula njegove fanove.

Navijač je zamolio Rafu za fotografiju nakon jednog treninga, a na njoj se vidi i višak kilograma, nešto sa čim Nadal nikada nije imao problema, iako je uvek bio "jak".

To su primetili i korisnici društvenih mreža, a neki od njih su zabrinuti za nastavak karijere.

🚨🚨🚨🚨



Rafael Nadal has been back on the training courts for the first time in three months! 👏🥹🇪🇸



(Not gonna be sharing videos here to respect his privacy though)



📸 Paodaouria IG pic.twitter.com/FbZNY6mTQI