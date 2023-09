'POŠTUJEM NJIHOVU VELIČINU' NOVAK NA KONFERENCIJI GOVORIO O IBRAHIMOVIĆU I JOKIĆU: Poistovećujem se sa njima

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je jutros pobedio 105. igrača sveta Bornu Goja iz Hrvatske posle tri seta, 6:2, 7:5, 6:4.

Novakov okršaj protiv Hrvata uživo je pratio novi kvoterbek Njujork Džetsa, NFL superstar Eron Rodžers.

Njegovo prisustvo oduševilo je srpskog tenisera.

- Nadam se da je Eron uživao. Tom Brejdi je na Rolan Garosu sedeo pored moje žene, imamo jako dobre odnose, imam veoma mnogo poštovanja prema njemu. Dugotrajan je, on je takođe u centru pažnje zbog dugovečnosti - kaže Novak i dodaje:

- Pokušavam da održim vezu sa sportistima iz drugih sportova, poistovećujem se sa njima, poštujem njihovu veličinu. Oni su u svojim sportovima veliki, želite da učite od njih, nikada ne znate koliko nešto može biti inspirativno.

Posebno je istakao svog prijatelja Zlatana Ibrahimovića i srpskog košarkaša Nikolu Jokića.

- Zlatan, koji mi je omiljen i sam fudbal, on ima balkanski mentalitet, to razumem jako dobro i znamo se 15 godina. Nikola Jokić je najbolji košarkaš sveta, neverovatan čovek, svi su oduševljeni šta radi na košarkaškom terenu. Nisam ekspert, ali sam srećan što srpski igrač dominira u NBA ligi, nikada se to nije na tom nivou dešavalo. Volimo se i podržavamo, pratim i da smo ušli u četvrtfinale Mundobasketa. Pratim i odbojku, naravno da pratim, sport je moje polje života, znam kroz šta prolaze i divim im se - naglasio je Novak na konferenciji za medije nakon meča.

