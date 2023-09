BRAVO, NOLE! Đoković pobedio Amerikanca i plasirao se u polufinale US Opena

Novak Đoković je prvi polufinalista ovogodišnjeg Ju Es opena.

Prvi teniser sveta je u četvrtfinalu savladao Amerikanca Tejlora Frica sa 3:0, po setovima 6:1, 6:4, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 35 minuta.

Đoković će u polufinalu igrati protiv još jednog Amerikanca, samo je pitanje da li će to biti Frensis Tijafo ili Ben Šelton.

Bio je ovo osmi međusobni duel i osma pobeda Đokovića protiv Frica.

Fric je do meča sa Novakom bio besprekoran server, i to mu je bilo najjače oružje. Međutim, u prvom setu nije uzeo nijedan gem na svoj servis. Samo je u trećem setu napravio ribrejk. Sve ostalo je pripalo Novaku, koji je posle 43 minuta dobio prvi set.

Đoković je u trećem gemu drugog seta napravio brejk koji je, ispostaviće se, bio dovoljan da dobije drugi set. Teniseri su proveli 90 minuta u prva dva seta.

Treći set je tekao mirno do rezultata 3:2 za Frica. U šestom gemu je Amerikanac stigao do dve vezane brejk lopte, što je rasplamsalo strasti na stadionu. Publika je zviždala Novaku posle lošeg prvog servisa, ometala ga, ali to je samo dodatno motivisalo Srbina. Posle svakog osvojenog poena u ovom gemu usledio je poznati Novakog uzvik.

Koliko su ga naljutili pokazao je sedmi gem u kome je Novak napravi brejk. Po završetku je visoko podignuta ruka i stisnuta pesnica pokazala šta misli o odnosu publike prema njemu.

U narednom gemu je viđen skandal. Pošto je jedan navijač uzvikivao tokom poena, Novak se totalno iznervirao. Posle gubitka je rukom pokazao da treba da izađe sa stadiona.

Ali se ponovo brzo koncentrisao na meč i napravio odmah ribrejk za 5:4.

ĐOKOVIĆ - FRIC 6:1, 6:4, 6:4

TOK MEČA

3. SET

6:4 - Nole je u polufinalu.

5:4 - Brejk Đokovića! Uzdigao se iznad situacije, stekao tri vezane brejk lopte, a iskoristio drugu. Serviraće za meč posle dva sata i 26 minuta igre.

4:4 - Neverovatno. Brejk Frica i to posle skandalozne situacije kojoj je kumovao jedan navijač. On je tokom poena vikao sa tribina i poremetio Novaka u trenutku kada je trebao da riternira. To je toliko iznerviralo Đokovića da je počeo da se dere na njega i rukom pokazivao da treba da izađe sa stadiona.

4:3 - Sad nema nazad. Publika je iznervirala Novaka koji je podigao nivo igre i napravio brejk. Pa mu opet zviždite. Stegnuta pesnica i podignuta ruka Novaka po završetku gema.

3:3 - Novak je spasao vezane dve brejk lopte i, u inat publici, došao do gema sa četiri sjajna servisa.

Psihološki rat publike i Novaka. Domaći navijači bodre Frica da dođe do brejka, ali Novak odgovara na sjajan način. Njegove poene prate uzvici okrenuti prema publici, koja nesportski navija u pojedinim trenucima.

Naravoučenije: ne iritiraj Novaka jer će igrati još bolje.

2:3 - Fric igra svoj najbolji tenis u meču, lagano dobija svoje servis gemove. Ovog puta sa dva vinera i as servisom.

2.2 - Lagan gem za Novaka i za izjednačenje.

Taylor Fritz earns a break of serve 👀



This third set is TIGHT. pic.twitter.com/Ln7xJJaSSy — US Open Tennis (@usopen) 05. септембар 2023.

1:2 - Dobar gem za Frica, uz jedan novi as i viner.

1:1 - As servisom Novak završava svoj prvi servis gem u trećem setu.

0:1 - Fric je lako stigao do početne prednosti u trećem setu.

2. SET

6:4 - Savršeni gem sa nulom, uz viner i peti as servis za drugi set.

5:4 - Dva asa su pomogla Fricu da ostane u drugom setu. Prošlo je tačno 90 minuta igre.

5:3 - Drugi uzastopni servis gem za Novaka u kome nije morao da se oznoji. Sa nulom, uz 16. viner u drugom setu.

4:3 - Fric se ustalio na svom servisu, ovaj gem je dobio tako što je iskoristio prvu šansu. Imao je i dva nova vinera, ukupno 17 u drugom setu.

4:2 - Odličan gem za Novaka, bez utrošene velike energije, uz 13. viner u drugom setu.

3:2 - Čak četiri vinera i jedan as upisao je Fric u gemu kojim je smanjio rezultat. Fric sada ima 15 vinera, tri više u odnosu na Đokovića kada je drugi set u pitanju.

3:1 - Fric je propustio dve vezane brejk lopte, potom imao još dve, ali je Novak sve spasao.

2:1 - I novi brejk Đokovića. Dva vinera i samo jedan izgubljeni poen.

1:1 - Pretio je Fric u ovom gemu, imao 0:30, međutim usledio je uraganski deo gema i četiri uzastopna poena Novaka.

0:1 - Raspucao se Fric na startu drugog seta, sa nulom je osvojio servis gem, uz jedan as i dva vinera.

1. SET

Novak je upisao tri asa, jedan više od rivala. Napravio je i tri duple servis greške, dve više u odnosu na Frica.

Đoković je imao šest vinera, dva više od Frica, kao i 11 neiznuđenih grešaka, osam manje od rivala.

6:1 - Novaku je bilo potrebno 43 minuta da dobije prvi set. samo jedan izgubljeni gem, i to brejk. Novak je oduzeo Amerikancu sva tri servis gema.

5:1 - Još jedan brejk Đokovića. Prvu brejk priliku srpski as koristi u ovom gemu.

4:1 - Đoković je zabeležio prvi as u meču, a onda smeč vinerom zaradio gem.

3:1 - I treći brejk u četiri gema na startu meča! Novak je spasao tri gem lopte, a iskoristio drugu brejk šansu.

2:1 - Ribrejk Frica. Zaista čudan početak meča.

2:0 - Sjajno! Brejk Novaka već na početku meča. Đoković nije iskoristio prvu brejk šansu, ali jeste drugu.

1:0 - Ne baš sjajan gem, ali je osvojen. Novak je dopustio Fricu brejk priliku, koju Amerikanac nije iskoristio. Vinerom je završio gem koji je trajao pet minuta.

Đoković prvi servira u meču.