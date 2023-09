ĐOKOVIĆ NAPRAVIO ŠOU POSLE POBEDE - Naterao Amerikance da pevaju s njim (VIDEO)

Novak Đoković je trijumf nad Tejlorom Fricom u četvrtfinalu Ju Es opena začinio pevanjem.

Novak je tokom intervjua bio upitan šta za njega znači činjenica da je ušao u 47. grend slem polufinale i tako oborio rekord Rodžera Federera.

- Ovo je sport koji mi je mnogo dao u životu. Dolazeći iz Srbije u kojoj sam 90-te proveo kao klinac, bio sam srećan jer sam imao strastvene ljude koji su verovali u mene i moj talenat. Pozdravljam moje roditelje koji su ovde. To je jedan dug odgovor na pitanje o brojevima. Velika prilika za mene je svaki izlazak na teren u mojim godinama i želim da što više uživam.

Koliko je bilo bitno izbaciti publiku iz igre, bilo je naredno pitanje.

- Očekujete da navijači podržavaju domaće igrače. Nemam ništa protiv toga, volim tu energiju koju dobijam. Hranim se tom energijom, trudim se da je koristim kao gorivo. igrao sam ovde epske okršaja i nadam se da će ovde biti još jedan za par dana.

