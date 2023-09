ĐOKOVIĆ SPREČEN DA TRENIRA: Novak u neočekivanom problemu pred finale

Iako je bila najavljivana kiša na dan finala US Opena danima unapred malo ko je očekivao baš provalu oblaka.

To je dovelo do problema za Novaka Đokovića koji prosto nije imao gde da odradi trening u periodu u kom je hteo. Srpski as je zakazao trening za 19.00 na terenima za trening, ali zbog kiše oni nisu upotrebljivi, javljaju srpski mediji iz Njujorka.

Jedine dve opcije su bile da trenira na „Artur Ešu“ i „Luj Armstrongu“, ali su te dve opcije otpale jer je od 19.00 počelo finale ženskog dubla na najvećem teniskom stadionu, dok je su na drugom preostalom dame u kolicima Diede de Grut i Jul Kamiji počele finale.