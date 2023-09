AMERIKA BRUJI O OVOM INTERVJUU - Džon Mekinro razgovarao sa Novakom Đokovićem, a o ovome se priča! (VIDEO)

Intervju Džona Mekinroa sa Novakom Đokovićem emotivan je na kanalu ESPN u Americi.

Najbolji teniser sveta opširno je govorio o svom odsustvu sa turnira zbog odluke da se ne vakciniše protiv virusa Kovid 19, a osvrnuo se i na deportaciju iz Australije zbog istog problema te 2022. godine.

Mekinro i Đoković su odigrali nekoliko poena tokom intervjua koji je snimljen pre Ju Es opena, dok je Novak bio opušten.

Tokom intervjua pokrenuta je debata o tome ko zaslužuje da bude upamćen kao najveći igrač svih vremena. Đoković je sugerisao da samo da je bolji igrač zbog velikog rivalstva sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

This is my favourite part of the interview. Novak translating into Serbian and Italian some of McEnroe's choicest phrases when angry on a tennis court. Enjoy! pic.twitter.com/2ZeiwOkrDT