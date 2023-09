Lajović izgubio od 18-godišnjeg Jakuba Menšika!

Teniseri Srbije obezdedili su juče plasman na finalni turnir Dejvis Kupa. Srbija je savladala Španiju sa 2:0 i zajedno sa Češkom obezbedila plasman među osam najboljih.



Srbija danas igra protiv Češke u poslednjem kolu grupne faze.

Uživo,

Dušan Lajović - Jakub Menšik: (3:6, 2:6)

Drugi set

