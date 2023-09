SRBIJA PORAŽENA OD ČEŠKE: Dejvis kup ekipa sa drugog mesta ide na završni turnir

Završni turnir se igra u novembru u Malagi.

Laslo Đere - Jiri Lehečka 0:2 (6:7, 5:7)

Prvi set

6:7 - Puno toga se desilo u prvom setu. U jednom trenutku je meč prekinut zbog nestanka struje, pri rezultatu 5:4 za Đerea.

Teniseri su ušli u taj-brejk, igralo se praktično poen za poen, da bi Čeh pri rezultatu 7:7 vezao dva poena i dobio set.

Dušan Lajović - Jakub Menšik 0:2 (3:6, 2:6)

Drugi set:

2:6 - Mladi 18-godišnji Čeh Jakub Menšik lako je savladao Dušana Lajovića i doneo Češkoj startnu prednost u meču za prvo mesto u grupi C.

Prvi set:

