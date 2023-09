ISKORISTIO PRILIKU ZA PROVOD! Đoković napravio žurku usred meča: Zaigrao sa Kecmanovićem čim su se ugasila svetla

Valensija je sinoć imala nekarakteristične scene na teniskom meču

Tim Srbije je na Dejvis Kupu 16. septembra odigrao mečeve sa timom Češke i poraženi smo u sva tri meča.

U prvom meču Lajović je poražen rezultatom 2:0 od Mensika, potom je Đere izgubio od Lehečke takođe 2:0, da bi porazom zatvorili dan Nikola Ćaćić i Novak Đoković.

Ipak, to nije pokvarilo dobru atmosferu koja je vladala, kako na klupi Srbije tako i u hali u Valensiji.

U toku jednog poena iznenadno je nestalo svetlo u hali, ali Novak i Kecmanović su to iskoristili, pa su se uz muziku zagrlili i zaigrali u ritmu muzike.

The stadium went dark in the middle of a point & @MioKecmanovic & @djokernole started a party 😂🥳💃🏻🪩 pic.twitter.com/nzLXdsyH72