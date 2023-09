JOKIĆ MI POSLAO PORUKU, ODMAH SAM SHVATIO! Željko Obradović: To što mi je rekao govori SVE o njemu!

Trener Partizana Željko Obradović je otkrio da je dobio savet od NBA zvezde, Nikole Jokića, kao i da je oduševljen jednim od najboljih košarkaša današnjice. Odmah nakon susreta Obradović je počeo da sprovodi savet najpoznatijeg Somborca, jer navodi da ne može da ne veruje igraču koji je na svetskom nivou već tri godine.

"Ja sam bio fasciniran Nikolom Jokićem, video sam ga prošle godine kada su bile pripreme reprezentacije i Partizan je bio na pripremama, pa smo se slučajno sreli, pitao sam ga 'Nikola, kako si...'. On je meni tada ispričao da je gledao moj seminar iz Opatije... Ja sam bio prijatno iznenađen. To dovoljno govori o Jokiću, ne što je gledao moj seminar, on verovatno gleda i druge seminare, on je gledao i Partizan, ja to znam", počeo je Obradović.

Popularni "Žoc" je otkrio savet od centra Denvera koji je odmah počeo da primenjuje na svojim treninzima. "On je poslao poruku preko jednog prijatelja za jedan detalj naše igre, da misli da bi nešto trebalo da uradimo. Ja sam to shvatio i odmah sam primenio. Treba verovati igračima, jednom igraču kao što je Nikola Jokić ne možeš da ne veruješ. Neverovatan je. Igrač koji je osvojio NBA prsten, koji već tri godina igra na svetskom nivou, njega treba poslušati. Ali ponavljam, trener je taj koji na kraju odlučuje i baš me interesuje šta bi Jokić rekao na sve ovo što pričam sad", zaključio je trener crno-belih.

NBA sezona još uvek nije startovala, pa ćemo Jokića u akciji gledati tek od oktobra, dok je Partizan počeo pripreme za narednu sezonu, a u ponedeljak ga očekuje učešće na Superkupu ABA lige.

