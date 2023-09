POSLE OVE OBJAVE ĆE GA RAZAPETI! Nadal udario na Novaka kao nikada do sada: Neverovatno šta priča Španac - Ova izjava je ZAPALILA celu planetu!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvajanjem grend slem u Njujorku došao je do rekordne 24 titule u karijeri na najveća četiri turnira.



Dve više od Rafaela Nadala koji ima 22, a čak četiri od već penzionisanog Rodžera Federera.



Ono što upada u oči je da se Nadal nije udostojio da čestita Novaku na velikom dostignuću već ga je potkačio.

"Mislim da Đoković živi tu grend slem priču na malo intenzivniji način (od mene; od nas ostalih). Za njega bi bila velika frustracija da nije ostvario taj rekord", rekao je bez dlake na jeziku Rafa za "Movistar+".

Nadal očigledno ne može da podnese da je Đoković uspešniji od njega.

Drugog objašnjenja nema.

