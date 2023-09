BITKA ZA SALATARU: Srbija saznala ime rivala u četvrtfinalu Dejvis kupa! PAKLEN ŽREB za Novaka i družinu, gledaćemo SUDAR TITANA

Reprezentacija Srbije u četvrtfinalu finalnog turnira Dejvis kupa odmeriće snage sa selekcijom Velike Britanije, odlučeno je danas žrebom u Londonu.

Završni turnir održaće se u dvorani "Hose Marija Martin Karpena" u Malagi od 21. do 26. novembra, a našu reprezentaciju predvodiće najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

Ako naša reperzentacija savlada 24-strukog osvajača, protivnik u polufinalu biće joj uspešniji iz duela Italija - Holandija.

#DavisCup quarter-finals:



🇨🇦 Canada vs. 🇫🇮 Finland

🇨🇿 Czech Republic vs. 🇦🇺 Australia

🇮🇹 Italy vs. 🇳🇱 Netherlands

🇷🇸 Serbia vs. 🇬🇧 Great Britain



📍 Malaga, Spain

📆 21-26 November