POZNATO KAD SRBIJA ZAPOČINJE PUT KA SALATARI: Evo kad Novak i društvo kreću u napad na Dejvis kup

Teniseri Srbije igraće u Malagi protiv Velike Britanije u četvrtfinalu Dejvis kupa u četvrtak 23. novembra.

Tako je saopšteno iz ITF, odakle je stigao celokupan raspored završnog turnira



Turnir u španskom gradu igra se od 21. do 29. novembra, a prvi dan je rezervisan za duel aktuelnog šampiona Kanade.

