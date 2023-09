ĐOKOVIĆ OTVORIO DUŠU! Novak progovorio o PENZIJI, a dotakao se i teme klađenja: Moramo više da pričamo

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u okviru svoje organizacije PTPA govorio o je lošem položaju tenisera koji nisu u svetskom vrhu, a ovog puta je tema bila o penzijama, kao i nedovoljnom udelu novca koji teniseri dobijaju od kladionica koje koriste podatke koje im ATP i WTA daju.

"Znam da veliki deo novca odlazi na penzije igrača i to je nešto što sam oduvek podržavao. Međutim, treba da se podsetimo da su one dostupne tek kada napunite 50 ili 55 godina. Tako da za igrača, kada se on ili ona penzionišu, sa 30 ili 35 godina, treba da čekaju 20 i više godina da bi počeli da dobijaju benefite iz tog dogovora i mislim da je to jedan od primarnih izvora u tenisu", rekao je Đoković, pa se dotakao o teme klađenja.

"Mislim da teniseri nisu dovoljno svesni ili se ne trude dovoljno za svoje deo novca od klađenja. Mnogo više daju nego što primaju. Doslovno ništa ne dobijaju, adaju svoja imena koja se provlače kroz razne kladioničarske platforme i sajtove. Tako da milijarde i milijarde dolara cirkuliše na nedeljnom nivou od turnira na različitim nivoima. Igrači su u neprivilegovanom položaju kada je ta situacija u pitanju i smatram da moramo više da pričamo o tome. Moramo da podignemo svest kod tenisera. Ne možemo ovo više da dozvolimo", istakao je Đoković.

Nedavno je pažnju teniskog sveta privukao indijski teniser Sumit Nagala, trenutno 156. na ATP listi, koji je razmišljao da i odustane od tenisa zbog loše finansijske situacije. Na njegovu sreću, priča je odjeknula i ubrzo je potpisao sponzorski ugovor sa "Getorejdom".

