BRAVO! Camović pobedom nad Ukrajincem obezbedio prvu medalju za Srbiju

EUBC Balkansko prvenstvo za muškarce i žene za elitne muške i ženske starosne kategorije održava se u bugarskoj Albeni od 25. septembra do 05. oktobra 2023. godine.

Start Srbije na ovom šampionatu obojen je osiguranom medaljom koju je iskovao Stefan Camović u kategoriji do 60 kg pobedom na Ukrajincem Maksimom Ziharovim 4:1.

Srpski reprezentativci Semiz Aličić i Igor Rogić zaustavljeni su u borbi za medalju prvog dana takmičenja.

Drugi dan borbi u Albeni ponovo u ring ulazi Camović i bori se za plasman u finale sa predstavnikom Rumunije Julijanom Barneskuom. Srpski reprezentativac Jovan Nikolić u kategoriji do 75 kg odmeriće snage sa Ukrajincem Pavlom Iljušom.

Žensku selekciju naše zemlje na Balkanskom prvenstvu 2023. čine Nina Radovanović, Anđela Branković i Milena Matović, predvođene selektorom Mirkom Ždralom i trenerima Pedrom Granadom i Darkom Radovanovićem.

Srpske dame startuju takmičenje u Albeni od 29. septembra kada će u ring Anđela Branković protiv Ukrajinke Kristine Juščuk (do 57 kg) i Milena Matović protiv Ukrajinke Natalije Merinove (do 66 kg) u borbama za plasman u finale ovog šampionata. Direktan plasman u finale ima Nina Radovanović (do 50 kg) koja će se za zlato boriti 3. oktobra protiv bolje iz meča Marinčuk (UKR) – Poptoleva (BUL).

Evropska bokserska konfederacija dozvolila je da na Prvenstvu Balkana 2023. za seniorke i seniore učestvuje i selekcija Ukrajine. Ono što je nakon žreba ostavilo čudan utisak na srpski tim je da su protivnici naših boksera i bokserki u prvim kolima upravo Ukrajinci.