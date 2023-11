UZNEMIRUJUĆI SNIMAK - Čuveni evropski šampion zapucao na ljude ispred restorana! Ranio četvoro (VIDEO)

Ruska novinska agencija TASS objavio je uznemirujući snimak na kome se vidi kako je bivši šampion Evrope u boksu Nikita Ivanov ranio četiri osobe.

Ivanov, koji je bio u vidno pijanom stanju, prethodno je ušao u fizički sukob sa nekoliko osoba. Kako nije mogao da im se odupre, izvadio je pištolj i pucao na njih ispred jednog restorana u centru Moskve.

European boxing champion Nikita Ivanov started shooting near a restaurant in the center of Moscow (he pulls out the gun and begins shooting at the 2:17 mark)



Four people were injured, and the shooter, Ivanov, was detained.



According to RIA Novosti, the shooting occurred in the…