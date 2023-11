'NADAM SE DA ĆU BITI ZDRAV' Đoković poslao poruku koja je UZBUNILA NAVIJAČE

Dok svi sa nestrpljenjem očekuju žreb za grupnu fazu takmičenja na Završnom mastersu, Novak Đoković čeka samo jedno - nastup za reprezentaciju Srbije na finalnom turniru Dejvis kupa!

Završnica Dejvis kupa na programu je 21-26. novembra u Malagi, a Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv Velike Britanije, dok su potencijalni rivali u polufinalu su Italija i Holandija. Đoković je pred ovaj turnir poslao poruku koja je "zapalila" Srbiju.

- Uzbuđen sam što ću biti deo nacionalnog tima Srbije na F8 Dejvis kupa u Malagi. Takmičiće se osam najboljih timova na svetu za najprestižniji timski trofej u našem sportu. Radujem se. Uvek je velika čast i privilegija predstavljati Srbiju na sceni, na velikoj ceni u Dejvis kupu. Osvojili smo jednom 2010. i to mi je jedno od najdražih i najlepših sećanja sa teniskih terena. Moći da to podelim sa svojim prijateljima i kolegama u reprezentaciji. Zaista se radujem tome. Nadam se da ću biti zdrav i moći da doprinesem svakoj mogućoj pobedi za svoju zemlju. Pozivam sve da dođu da nas podrže - istakao je Novak i najavio velike ambicije ako ga zdravlje posluži.

Join @DjokerNole in the Malaga Final 8 🇷🇸



Watch the World No. 1 on the big stage 👉https://t.co/NxE8uzD42O#DavisCupFinals | @TSSRBIJE pic.twitter.com/BHZpQOSiSr