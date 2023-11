SRPSKI PONOS! Sara Ćirković u finalu Evropskog prvenstva, osvojene i četiri bronze!

Mlada srpska bokserka Sara Ćirković, aktuelna šampionka sveta, plasirala se u finale Evropskog prvenstva za mlađe seniore (do 22 godine) koje se održava u Budvi.

Ćirković je u polufinalu kategorije do 54 kg savladala Irkinju Robin Keli.

Srbija je osvojila još četiri bronze u muškoj konkurenciji, pošto su večeras četvorica mladih boksera zaustavljeni u polufinalu.

U kategoriji do 51 kg Omer Ametović izgubio je od Rudolfa Garbojana iz Jermenije, u kategoriji do 67 kg Semiz Aličić poražen je od Slovenca Nejca Petrića, u kategoriji do 71 kg Jovana Nikolića zaustavio je Moldavac Vasilije Sebotari, dok je u kategoriji do 75 kg Almir Memić izgubio meč boriti protiv predstavnika Turske Sultana Osmanlija.

