Srbija u Parizu čeka rekordan broj medalja!

Mnogo velikih događaja biće na programu u 2024. godini, a pravi vrhunac trebalo bi da budu Olimpijske igre u Parizu, koje će biti održane od 26. jula do 11. avgusta.

Srbija sanja rekordan broj medalja u Parizu! Jedan od najvećih i najvažnijih događaja u 2024. godini biće Olimpijske igre u prestonici Francuske, gde će mnogi srpski sportisti pokušati da uđu u istoriju i osvoje ako ne zlatne, onda srebrne ili bronzane medalje.

Teško je u ovom momentu prognozirati koliko tačno medalja će osvojiti naše uzdanice. Dvocifren broj, odnosno preko deset, san je svakog navijača naše zemlje, a napad na "deset plus" najavljen je i iz državnog vrha, ali i od čelnika Olimpijskog komiteta Srbije.

Svakako je pred naredne Olimpijske igre pitanje broj jedan - hoće li Novak Đoković konačno, sa 37 godina, prvi put u karijeri osvojiti zlato. On je u više navrata to i najavio, da će mu jedan od glavnih ciljeva biti da slavi u Parizu. Na svim prethodnim Igrama, Nole je najavljivao visok plasman, odnosno, osvajanje titule, međutim nijednom to nije uspeo da uradi.

Ovog puta će, kako sada stvari stoje, biti motivisaniji nego ikad. Moguće je da će mu Pariz biti poslednje Igre u kojima će biti u vrhunskoj formi, a kako trenutno izgleda, biće favorit broj jedan za zlatnu medalju. Ni on sam ne skriva da mu je to cilj, što je i najavio u nekoliko navrata u 2023. godini.

Ne treba ni govoriti koliko je srpski as motivisan da to napokon uradi. Oborio je dvocifren broj rekorda u svetu tenisa, ostvario preko 1.000 pobeda, rekorder je po grend slemovima, mastersima, nedeljama na mestu broj jedan... Ostalo mu je još samo da osvoji olimpijsko zlato i nema sumnje da će sve učiniti za to početkom avgusta u Parizu.

